- Başakşehir, Teknik Direktör Çağdaş Atan'ın sözleşmesini uzattı

Çağdaş Atan ile 2 yılık yeni sözleşme imzalandı

Göksel Gümüşdağ : "Zirveye koşan bir takım olmaya devam edeceğiz"

Çağdaş Atan : "Kulübün DNA'sında olan Avrupa kupalarına gitmenin mutluluğunu yaşıyoruz"

İSTANBUL - RAMS Başakşehir, Teknik Direktör Çağdaş Atan ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. RAMS Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, gelecek sezon da zirveye koşan bir takım olmaya devam edeceklerini söylerken, Çağdaş Atan ise kulübün DNA'sında olan Avrupa kupalarına katılmanın mutluluğunu yaşadıkları dile getirdi.

RAMS Başakşehir, Teknik Direktör Çağdaş Atan ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda gerçekleşen imza törenine Çağdaş Atan'ın yanı sıra Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Başakşehir olarak 11. yaşında 9. kez Avrupa kupalarına katılmanın sevinci yaşadıklarını dile getirerek sözlerine başlayan Gümüşdağ, "İstanbul'un fethinin yıl dönümü olan bu özel günde yeni bir sözleşme imzalanması için toplandık. 11 yılda yalnızca 5 teknik direktörle çalıştık. Ayrıca benim başkanlık görevimdeki toplam 20 senede de geçerli bu durum. Üstelik bu antrenörlerin hepsi yerli ve ilk Avrupa kupaları tecrübesinin bizimle yaşamıştır. Başarılı olmak istikrarlı, sürdürülebilirlikten geçiyor. Futbolda başarıya giden birçok dinamik var. İstikrar en önemlisidir. En sessiz ve en önemli konu istikrardır. Saha sonuçlarına bakarak belli dönemlerde hareket etmedik. DNA'mızda Avrupa, DNA'mızda başarı var. Geçtiğimiz yıldan bu güne akademimiz de belli noktaya geldi. Dolasıyla bu sürdürebilir başarıya yeni bir sayfa açıyoruz. Çağdaş Atan ilk senesinde puansız aldığı takımı Avrupa'ya taşıyarak, bu senede tekrar aynı şekilde aynı başarıya ulaşmıştır. Biz Çağdaş hocamızla 2 yıllık süreyi tamamladık. Tekrar 2 yıllık imza için buradayız" diye konuştu.

"Zirveye koşan bir takım olmaya devam edeceğiz"

Avrupa kupalarına katılmanın Süper Lig şampiyonluğundan daha değerli olduğunu vurgulayan Gümüşdağ, "Galatasaray ve Fenerbahçe bütçe olarak diğer takımlardan ayrıldı. Bu iş sadece bütçeyle olmuyor. Sistem ve oyun olarak her zaman zirveye koşan bir takım olmaya devam edeceğiz. Avrupa'ya her sene gitmek, şampiyonluktan daha kıymetli. Önceliğimiz ilk 4'te olup Avrupa'ya gitmek. 3-4 transfer yapılacak. Başakşehir zirveyi zorlamaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

"Piatek'in transferini pazartesi gününe kadar bitirebiliriz"

Süper Lig'de gol krallığı yarışında attığı 21 golle ikinxi sırada bulunan Polonyalı futbolcu Krzysztof Piatek'in transfer süreciyle ilgili de konuşan Gümüşdağ, "Piatek için Katar'ın Al-Duhail takımıyla görüşmeler devam ediyor. Prensipte ilerlemekte, bitmeye doğru gidiyor. Pazartesi gününe kadar transferi bitirebiliriz. Piatek, ilk 12 haftada gol atamadı. Çağdaş hocaya gol atamadığını sorduğumda, 'Ketçap gibi gelmeye başlayınca durmaz' dedi. Daha sonra 48 maçta 31 gol. Bu, hocanın önemli bir başarısı. Çağdaş hocaya Piatek ile ilgili teşekkür ediyorum. Piatek'i alırken buradan transfer çıkarırız dedik ve nasip de oldu. Penaltıları kaçırmasaydı Osimhen'i geçebilirdi" cümlelerine yer verdi.

Başkan Gümüşdağ, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında yarın Galatasaray ile oynanacakları şampiyonluğundan dolayı sarı-kırmızılı takımı sahaya çıkarken alkışlayacaklarını da sözlerine ekledi.

Çağdaş Atan: "Kulübün DNA'sında olan Avrupa kupalarına gitmenin mutluluğunu yaşıyoruz"

2 sene önce Başakşehir'e ilk kez imza attığından daha çok heyecanlı olduğundan bahseden Çağdaş Atan ise, "İstikrarlı bir kulüpte görev alabilmek benim ve ekibim için çok önemli. Kurumsal yapısını tamamlamış, sürdürebilir başarı anlayışı olan kulüpte 2 sezonu bitirmiş bulunuyoruz. Futbolculuk ve teknik adamlık kariyerimde bir kulüpte ilk kez 3. sezonuma başlayacağım. Bu sadece benim ve ekibim başarısı değil. Başkan Gümüşdağ, yönetim kurulu ve kulüpte çalışan her çalışanın emeği var. Kulübün DNA'sında olan Avrupa kupalarına gitmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Geçen sene play-off'ta gösterdiğimiz başarıyı gruplara taşıyamadık. Bu sene bu durumlar kulağımızda küpe olarak yer alacak. Önümüzdeki sezon Avrupa kupalarında yer alacak olmak bizi daha çok heyecanlandırıyor. Saha sonuçlarıyla da Avrupa kupalarında ülkemize katkı sağlayan takım olarak bu sene daha fazlası için elimizden geleni yapacağız. Her gün bir önceki günden daha çok çalışarak burada oluşturduğumuz aile ortamıyla oyuncularımızın market değerini hep geliştirmeye çalıştık. Geldiğimiz dönem gol katkısı veremeyen Piatek'i getirdiğimiz nokta itibarıyla iyi bir bedelle transferi söz konusudur. Oyuncu kadrosundaki arkadaşlarımızın market değerini belli seviyelere getirdiğimizi söyleyebilirim. Bu sezondan daha iyi şeyler yapabiliriz. Yarınki Galatasaray maçından sonra haziran sonundan itibaren daha fazla çalışarak hedeflediğimiz başarıları gidebiliriz" ifadelerini kullandı.

"Bizim bu sene Avrupa'da çeyrek final görmemiz gerekiyordu"

Gelecek hedeflerle ilgili gerçekçi olmaya çalıştıklarını aktaran Atan, "Geçen sene gruptan çıkmaya çok yaklaşmıştık. Eleme maçlarında yakaladığımız başarıyı, gruplarda yakalayamadık. Bizim bu sene Avrupa'da çeyrek final görmemiz gerekiyordu. İlk önce gruplara kalmak istiyoruz. Ben hazır bir takımımız olduğunu düşünüyorum. 2 senedir büyük değişim yaşıyoruz, artık değişimi tamamladığımızı düşünüyorum. Ben ilk önce gruplardan çıkıp, uçunun daha açık olduğu bir yolla başarı yakalayacağımızı düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü Çağdaş Atan, gelecek sezon ligde ve Avrupa kupalarında daha büyük hedefler koyacaklarını da belirtti.