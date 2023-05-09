BARÜ'nün rekortmen sporcusu Mizgin Ay gururlandırdı

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü öğrencisi milli sporcu Mizgin Ay, Ünilig Atletizm Türkiye Şampiyonasında 100 metre kadınlarda bronz madalyaya uzandı.

Atletizmde 43 Türkiye rekoru bulunan, 2017 Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 100 metre birincisi Bartın Üniversitesi (BARÜ) öğrencisi Mizgin Ay, azmi ve başarısıyla yine gururlandırdı.

BARÜ Spor Bilimleri Fakültesinden mezun olduktan sonra Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde yüksek lisansa başlayan Mizgin Ay, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından düzenlenen "Ünilig Atletizm Türkiye Şampiyonası"nda nükseden sakatlığına rağmen 100 metrede bronz madalyanın sahibi oldu.

Böylece Mizgin Ay, Manisa'da düzenlenen ve 40 üniversiteden 418 sporcunun katıldığı şampiyonada gelen Türkiye üçüncülüğü ile başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Azmi ve elde ettiği başarılarla gururlandıran genç sporcuyu tebrik eden BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, "Geleceğin sporcularını yetiştirme konusunda büyük gayret gösterildiği Üniversitemizde, öğrencilerimizin başarıları bu alandaki misyonumuzu güçlendiriyor. 'Türk Sporu'na değer katmak hedefiyle çıktığımız yolculukta azim, sabır ve çok çalışarak ilerliyoruz. Mizgin Ay'ın da aralarında olduğu gurur listesindeki isimleri, ulusal ve uluslararası müsabakalarda duymaya devam edeceğiz. Bu düşüncelerle kıymetli öğrencimiz Mizgin Ay'ı tebrik ediyor, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yarınlara olan yolculuğumuzdaki değerli katkıları için Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürümüz Prof. Dr. Hatice Selma Çelikyay ve Spor Bilimleri Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Bilal Demirhan ile birlikte akademik ve idari insan kaynağımıza da teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - BARTIN