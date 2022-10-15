Bartın'da vefat eden madencilerimiz anısına tüm müsabakalarda saygı duruşunda bulunulacak

Türkiye Futbol Federasyonu, Bartın'daki maden patlamasına hayatını kaybeden vatandaşlar için bu hafta oynanacak tüm maçlar öncesi saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı. Öte yandan Süper Lig'in devleri hayatını kaybeden madenciler için taziye paylaşımlarında bulundu.

Bartın'da yaşanan maden patlamasında hayatını kaybeden vatandaşlarımız için TFF, bu hafta oynanacak tüm müsabakalarda saygı duruşu kararı aldı.

1 DAKİKALIK SAYGI DURUŞUNDA BULUNULACAK

Hayatını kaybeden vatandaşlarımız için başsağlığı mesajı yayınlayan TFF, "Ülkemizi yasa boğan patlamada vefat eden madencilerimiz anısına 15, 16 ve 17 Ekim tarihlerinde oynanacak tüm profesyonel ve amatör müsabakalarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak" açıklamasını yaptı.

SÜPER LİG'İN DEVLERİ BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYINLADI

Türkiye'nin yüreğini yakan olayın yaşanmasının ardından Süper Lig'in devleri taziye mesajlarında bulundu. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor resmi sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajları paylaştı.