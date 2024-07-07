Barış Alper Yılmaz, Hollandalıları şaşkına çevirdi: Bu nasıl olabilir?

Türkiye'nin Hollanda'ya 2-1 yenilip EURO 2024'ten elendiği karşılaşmada adeta Barış Alper Yılmaz resitali vardı. Yıldız futbolcu, özellikle Liverpool'un stoperi Virgil van Dijk'a çok zor anlar yaşattı. Barış Alper'in bu performansı Hollandalıları şaşkına uğrattı.

VAN DIJK HAYRANLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Hollanda'nın dünyaca ünlü savunma oyuncusu Van Dijk, mücadelenin ardından Barış Alper Yılmaz'a övgü yağdırdı. Tecrübeli savunmacı, "Barış Alper Yılmaz sürekli koşuyordu. Ele avuca sığmaz şekilde koşuyordu. Her savunmacı için zordur. Bizi çok zorladı. Gol atamadı ama eğer bir şekilde onu tasvir edecek olursak, gerçekten önemli bir oyuncu" dedi.

HOLLANDALI GAZETECİNİN BARIŞ ALPER ŞAŞKINLIĞI

Öte yandan Hollandalı gazeteci Rian Rosendaal, Hollanda- Türkiye maçının ardından Fanatik'e konuştu. Portakallar'ın turu geçtiği için 'şanslı' olduğunu vurgulayan Hollanda muhabiri, aynı zamanda Barış Alper Yılmaz'a övgü dolu sözler söyledi. Rosendaal, şu ifadeleri kullandı:

"TÜRKİYE'NİN ELİNE DÜŞTÜK"

"Hollanda olarak iyi başladık. Depay ile ilk dakikada gol atmalıydık. Sonra oyundan düştük, aynı zamanda da Türkiye'nin eline düştük. Türkiye, Gakpo ve Bergwijn'ı etkisiz kıldı.

"ŞANSLIYIZ"

Şanslıyız ki Arda Güler'in frikiğinde top direkten döndü. Daha sonra Ronald Koeman bazı şeyleri değiştirdi ve bu işe yaradı. Weghorst bunda anahtar bir rol oynadı.

"HOLLANDA İÇİN HARİKA BİR MAÇ DEĞİLDİ"

Hücumda daha fazla isim lazımdı ve neyse ki geç de olsa iki gol bulduk. Hollanda için harika bir maç değildi ama sanırım EURO böyle bir şey, gergin bir ortam!

BARIŞ ALPER YORUMU: BU NASIL OLABİLİR?

Barış Alper Yılmaz gerçekten çok iyiydi. Van Dijk zaman zaman zorlanıyordu ve çok zor anlar yaşadı. Bir an, 'Bu nasıl olabilir?' diye düşündüm. Çok iyi bir oyuncu. Bu yaz büyük bir Avrupa kulübüne gitmeli. Gözlemciler artık onu tanıyacak."