Barcelona'nın eski yıldızı, İran'da çıkan şiddetli çatışmalar sonrası Türkiye'ye kaçtı

Kariyerini İran Ligi ekiplerinden Esteghlal FC'de sürdüren Barcelona'nın eski oyuncusu Munir El Haddadi'nin, ABD ve İsrail'in İran'a yaptığı saldırılar sonrası harekete geçti.

SALDIRILAR SONRASI TÜRKİYE'YE KAÇTI

30 yaşındaki Faslı futbolcu Munir El Haddadi, ülkede artan sardırılar sonrası büyük bir korku yaşamasının ardından Türkiye'ye kaçtı. İspanyol basınından Marca'ya konuşan Munir El Haddadi'ye yakın kaynaklar, Faslı oyuncunun artan çatışmalar sonrası İran'da forma giyen bir diğer futbolcu Ivan Sanchez ile birlikte karayoluyla Türkiye'ye ulaştığını belirtti. Munir'in 16 saatlik bir araba yolculuğunun ardından Türkiye'ye ulaştığı, bir daha İran'a dönmeyerek doğrudan İspanya'ya gideceği ifade edildi.

BARCELONA'DA FORMA GİYDİ

Kariyerine Barcelona'da başlayan Munir El Haddadi, İspanyol devinde 3 La Liga ve 1 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı. Bu sezon İran'da 26 maça çıkan Munir, bu karşılaşmalarda 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.