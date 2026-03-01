Haberler

Barcelona'nın eski yıldızı, İran'da çıkan şiddetli çatışmalar sonrası Türkiye'ye kaçtı

Barcelona'nın eski yıldızı, İran'da çıkan şiddetli çatışmalar sonrası Türkiye'ye kaçtı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kariyerini İran Ligi ekiplerinden Esteghlal FC'de sürdüren Barcelona'nın eski futbolcusu Munir El Haddadi, bölgede çıkan şiddetli çatışmaların ardından ülkeyi terk edip Türkiye'ye kaçtı.

Kariyerini İran Ligi ekiplerinden Esteghlal FC'de sürdüren Barcelona'nın eski oyuncusu Munir El Haddadi'nin, ABD ve İsrail'in İran'a yaptığı saldırılar sonrası harekete geçti.

SALDIRILAR SONRASI TÜRKİYE'YE KAÇTI

30 yaşındaki Faslı futbolcu Munir El Haddadi, ülkede artan sardırılar sonrası büyük bir korku yaşamasının ardından Türkiye'ye kaçtı. İspanyol basınından Marca'ya konuşan Munir El Haddadi'ye yakın kaynaklar, Faslı oyuncunun artan çatışmalar sonrası İran'da forma giyen bir diğer futbolcu Ivan Sanchez ile birlikte karayoluyla Türkiye'ye ulaştığını belirtti. Munir'in 16 saatlik bir araba yolculuğunun ardından Türkiye'ye ulaştığı, bir daha İran'a dönmeyerek doğrudan İspanya'ya gideceği ifade edildi.

Barcelona'nın eski yıldızı, İran'da çıkan şiddetli çatışmalar sonrası Türkiye'ye kaçtı

BARCELONA'DA FORMA GİYDİ

Kariyerine Barcelona'da başlayan Munir El Haddadi, İspanyol devinde 3 La Liga ve 1 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı. Bu sezon İran'da 26 maça çıkan Munir, bu karşılaşmalarda 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamaney mesajı

Erdoğan'dan Hamaney'in ölümünün ardından ilk sözler
Irak'ın Erbil Havalimanı'nda patlama meydana geldi

İran bir üssü daha vurdu! Uluslararası havalimanında alarm
Trump: İran'daki yeni liderlik görüşmek istiyor, ben de kabul ettim

Trump, İran'ın istediğini açıkladı: Kabul ettim
Riyad'dan İran'a misilleme mesajı: Yetki verildi

Bir ülke daha İran'a misillemeye hazırlanıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD, ilk kez kamikaze İHA kullandı

ABD tarihinde ilk kez kullanıldı
Avrupa ağzındaki baklayı çıkardı: İran'da güvenilir bir geçişe acilen ihtiyaç duyuluyor

Avrupa ağzındaki baklayı çıkardı! İşte İran'da görmek istedikleri son
İran, Abu Dabi'de Fransız askeri üssünü vurdu

Artık Macron da sesini çıkarmak zorunda! İran orayı da vurdu
Ferdi Kadıoğlu, eski hocası Vitor Pereira'yı mat etti

Kendisini şimdiki ''Ferdi'' yapan hocasını üzdü
ABD, ilk kez kamikaze İHA kullandı

ABD tarihinde ilk kez kullanıldı
İran 'Abraham Lincoln'u hedef aldı, ABD'den açıklama geldi

Savaş kızışıyor! İran, Trump'ın can damarını hedef aldı
UEFA listeyi duyurdu: İlk 25'te Süper Lig'den sadece Galatasaray var

UEFA listeyi duyurdu: İlk 25'te Süper Lig'den sadece Galatasaray var