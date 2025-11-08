Barcelona'nın Camp Nou'su Yenilendi: İlk Antrenman Taraftarıyla Yapıldı

İspanyol ekibi Barcelona, Limak İnşaat tarafından iki yıl süren kapsamlı yenileme çalışmasının ardından Spotify Camp Nou'da taraftarı önünde ilk antrenmanına çıktı.

La Liga takımlarından Barcelona, yapımı tamamlanan stadına dönüşünü, taraftarlara açık antrenmanla yaptı. Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın 'Geleceğe dönüş' olarak tanımladığı yuvaya dönüş gününde, Teknik Direktör Hansi Flick açılış vuruşunu yaptı. Başkan Laporta, antrenman sonrası Limak Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Batuhan Özdemir'e sarılarak teşekkür etti. Antrenmanda stadın tüm sistemleri, erişim noktaları ve güvenlik unsurları test edildi. Etkinliğin bilet gelirlerinin 'Barça Vakfı' aracılığıyla hayır projelerine aktarılacağı ifade edildi.

Bu antrenman, kulübün kasım ayı sonunda resmi maçlara dönmeden önce gerçekleştirdiği bir deneme niteliği taşıyor. Barça, ilk resmi maç tarihini belirlemeden önce stadyum şu anda 27 bin seyircili bir maça ev sahipliği yapabilecek durumda. Laporta, ilk resmi müsabaka öncesinde her şeyin gözden geçirileceğini ve detaylı bir değerlendirme yapılacağını belirterek, " Camp Nou'ya girdiğimde geçmişten birçok anıyı yeniden yaşadım. Ama aynı zamanda bugünü ve geleceği de görüyorum. Bu, gelecekteki Barça taraftarları için bir miras" ifadelerini kullandı.

Yeni stadyumu 'dünyanın en iyisi olacak mimari bir mücevher' olarak nitelendiren Joan Laporta, projenin şimdiden her alanda etkili sonuçlar verdiğini kaydetti. Şu anda kulüp, 25 bin 991 seyirci kapasiteli kullanım lisansına sahip; tam dönüş için yerel makamlardan 45 bin 401 kişilik kapasite onayı bekleniyor.

Sözleşmeye göre 2026 sonbaharında tamamlanması planlanıyor

Barcelona ve Limak İnşaat arasında imzalanan sözleşme kapsamında Camp Nou Stadyumu'nun yenilenmesi ve genişletilmesi çalışmaları iki yıldır devam ediyor. 2023 yılında başlayan dönüşüm projesiyle Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise 5. büyük futbol stadyumu olan Camp Nou, tamamlandığında 8 bini VIP olmak üzere 105 bin 410 kişilik tamamı oturmalı bir kapasiteye ulaşacak ve dünyanın 3. büyük futbol stadyumu olacak.

Limak, 70 yaşındaki stadyumda toplam 204 bin metrekare alandan oluşan inşaat sahasında çalışıyor. Bu alanın 50 bin metrekaresi yenileniyor, 154 bin metrekarelik kısmı ise yeniden inşa ediliyor. 40 bin kapasiteli üçüncü kademe tribünlerin yeniden inşa edildiği projenin en önemli mühendislik kısmını oluşturan çatı alanı ise 50 bin metrekareden oluşuyor. Sahanın üzerine konumlandırılan çatı, 128 halatla yerden yaklaşık 70-80 metre yukarı kaldırılacak. Çim sahadan çatının en yüksek noktasına kadar yaklaşık 68 metre olacak ve çatının üstüne fotovoltaik paneller yerleştirilecek.

Yılda ortalama 40 maçın oynandığı stadın çevresinde ve yenilenen üçüncü kademe tribünün altında kapalı otoparklar, VIP alanlar, ticari alanlar ve soyunma odaları bulunuyor. Yazılımda ve mühendislikte en yeni teknolojilerin kullanıldığı Camp Nou'nun yenilenmesi projesinde, 3 bine yakın kişi çalışıyor. Camp Nou, yeniden doğuş sürecinin sonunda yalnızca Barcelona'nın değil, küresel spor mimarisinin de simge projelerinden biri olacağı aktarıldı. - İSTANBUL