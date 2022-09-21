Balıkesirspor'dan gazi ve şehit yakınlarına sezon boyu ücretsiz bilet

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Balıkesirspor, Gaziler Günü'nde gazi ve şehit yakınlarına sezon boyu ücretsiz bilet verileceğini açıkladı. Gazi ve şehit yakınlarına sezon boyu ücretsiz biletin yanı sıra Balıkesirspor Store'dan tüm ürünleri yüzde 25 indirimli alabilecekler.

Balıkesirspor, '19 Eylül Gaziler Günü' dolayısıyla gazi ve şehit yakınlarına jest yaptı. Balıkesirspor'un bu hafta Ankara Demirspor ile oynayacağı maçın bilet satışları da başladı. Buna göre Maraton Tribünü 10 TL, Kapalı Tribün biletleri de 25 TL'den satışa çıktı.

Balıkesirspor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Gazilerimiz ile şehitlerimizin yakınları, sezon boyunca misafirimiz olacak.

Devletimizin bekası, ülkemizin güvenliği, asil milletimizin egemenlik ve bağımsızlığı için mücadele ederken şehadet makamına ulaşan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ederken, geride bıraktığı emanetlerine sahip çıkacağımız hususunda da hiç kimsenin zerre kadar şüphesi olmasın. Kahraman gazilerimiz ile Aziz şehitlerimizin kıymetli ailelerini saygı ve şükranlarımızla sezon sonuna kadar evimizde oynayacağımız tüm maçlarda misafir etme kararını almış bulunuyoruz. Bu bağlamda; Balıkesirspor Ürün satış mağazamızda gazi ve Şehit yakını kartını göstererek ücretsiz bilet temin edebilecek ve aynı zamanda tüm ürünlerimizden % 25 oranında indirimden faydalanabileceklerdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." - BALIKESİR