Bakırköy Ata Spor Kulübü 'Sporun Enleri 2023" ödülleri sahiplerini buldu

Bakırköy Ata Spor Kulübü'nün düzenlediği ve bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen "Sporun Enleri 2023" töreninde ödüller sahiplerini buldu. Renaissance Polat İstanbul Hotel'de düzenlenen törende 2023 yılı içerisinde Türk sporuna katkı sağlayanlar, ulusal ve uluslararası turnuvalarda başarı elde eden sporcular, antrenörler, yöneticiler ve kurumlara ödülleri verildi. Düzenlenen törene; Ata Spor Kulübü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Murat Bülbül, Bakırköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Mutlu Aydın Güneşli, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, Bakırköy Belediyesi Spor Müdürü Sait Babaoğlu, Yeditepe Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Yusuf Akgün, Semih Saygıner, Şahika Ercümen ve çok sayıda davetli katıldı.

Ata Spor Kulübü'nün uluslararası alanda başarı elde eden sporcularının ödüllendirilmesiyle başlayan törende Yılın Takımı: A Milli Kadın Voleybol Takımı, Yılın Yöneticisi; TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Kahramanmaraş merkezle depremlerin ardından Hatay ve bölgedeki iller için desteğini esirgemeyen Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Yılın Spor İnsanı ödülüne layık görüldü. Demirel, video mesaj göndererek teşekkür etti. Yılın Yardımsever Oyuncu ödülü Fenerbahçeli futbolcu Lincoln Henrique'ye, Sporda Üstün Başarı Ödülü Semih Saygıner'e verildi. Süleyman Seba Özel Ödülü; Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'a takdim edildi. Türk Futboluna Üstün Hizmet Ödülü TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin olurken, 2023 Yılı Teknik Direktörü; A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vicenzo Montella seçildi.

DEMİRÖREN GRUBU'NA 4 ÖDÜL

Törende spor müsabakalarında görev alan basın mensupları da unutulmadı. Bakırköy Ata Spor Kulübü'nün düzenlediği "Sporun Enleri 2023" töreninde Demirören Grubu'na 4 ödül verildi. Demirören Haber Ajansı Muhabiri Olgucan Kalkan'a; Yılın En Başarılı Muhabiri, D Smart Spor Müdürü Aykut Aydın'a; En İyi Spiker Ödülü, Fanatik Gazetesi'nden Hatice Yücel'e; En İyi Gazete Muhabiri, Milliyet Gazetesi'ne; En iyi Spor Gazetesi ödülü takdim edildi.

SAİT BABAOĞLU: BU KULÜP İYİSİNİ DEĞİL EN İYİSİNİ SİZLERİN DESTEĞİYLE YAPIYOR

Bakırköy Belediyesi Spor Müdürü ve Ata Spor Kulübü Kurucu Başkanı Sait Babaoğlu, "Son 6-7 yıl Prof. Dr. Ahmet Murat Bülbül başkanlığıyla ekibe ayrı bir güç verdi. Bu süreç sporcularımız şampiyonluklar ve başarılı sonuçlar getirdi. En iyisini yapmak için uğraşmalıyız ve bizim gençlerimiz bu güzelliği bize yaşattılar. Bu kulüp iyisini değil en iyisini sizlerin desteğiyle yapıyor. Sporda en iyileri ödüllendirmek istedik. Ödül alan tüm gençlerimizi, basın mensuplarımızı ve iş insanlarımızı tebrik ediyorum" dedi.

AHMET MURAT BÜLBÜL: GÜZEL BİR BAŞARI HİKAYEMİZ VAR

Ata Spor Kulübü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Murat Bülbül, "Yanımızda olduğunuz için şükranlarımı sunuyorum. Güzel bir başarı hikayemiz var. Temelleri güzel atılan da bir kulüp. Yapılan antrenmanlar ve yerel yönetimin katkısı ile geldiğimiz noktada 19 dünya şampiyonası elde eden nadir kulüplerden birisiyiz. Ben de bu kulüp içinde bu görevi yapmaktan onur duruyorum. Ödül alan herkesi tebrik ediyorum" diye konuştu.

MUTLU AYDIN GÜNEŞLİ: SPORCULARIMIZLA İFTİHAR DUYUYORUZ

Bakırköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Mutlu Aydın Güneşli, "Ata Spor Kulübü sporcularını, hocalarını tebrik ediyorum. Ata Spor'da çok güzel şampiyonluklar elde edildi. Sporcularımızla iftihar duyuyoruz" şeklinde konuştu.

BURHANETTİN HACICAFEROĞLU: SPORUN HER ALANINA EN İYİLER BİR ARADA

Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, "Sporun her alanına en iyiler bir arada. Heyecan oldukça bu işler yapılacak heyecanınız bitmesin temennisinde bulunuyorum. Sporcuların yanında spora emek veren herkese teşekkür ediyorum. Başarılarınız artarak devam eder" ifadelerini kullandı.

Sporun Enleri 2023 töreninde ödüle layık görülen isimler şöyle:

2023 YILI YILIN TAKIMI ÖDÜLÜ

Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı

2023 YILI YILIN YÖNETİCİSİ ÖDÜLÜ

Mehmet Akif Üstündağ (Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı)

2023 YILI SPOR İNSANI ÖDÜLÜ

Volkan Demirel (Hatayspor Teknik Direktörü)

2023 YILI EN YARDIM SEVER OYUNCU ÖDÜLÜ

Lincoln Henrique (Fenerbahçe)

2023 YILI YAŞAM BOYU ONUR ÖDÜLÜ

Sadettin Saran

2023 YILI SPORDA ÜSTÜN BAŞARI ÖDÜLÜ

Semih Saygıner

2023 YILI YILIN KADIN SPORCUSU ÖDÜLÜ

Buse Tosun Çavuşoğlu (Dünya şampiyonu güreşçi)

2023 YILI ERKEK SPORCUSU ÖDÜLÜ

İsmail Nezir (400 metre engelli Avrupa ve dünya şampiyonu atlet)

2023 YILI EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN KADIN SPORCU ÖDÜLÜ

Tuğba Danışmaz (3 adım atlama salon atletizm Avrupa şampiyonu)

2023 YILI YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN ERKEK SPORCUSU

Emre Tayaz (Halkbank Voleybol Takımı)

2023 YILI EN ÖZEL SPORCUSU

Hasan Gökhan Kotan (Meis Adası'ndan Kaş'a 7 km yüzen tek down sendromlu sporcu)

2023 YILI PARALİMPİK SPORCUSU

Emine Avcu (İBB Spor Kulübü paralimpik yüzücüsü)

2023 YILI ÇEVREYE DUYARLI SPORCU ÖDÜLÜ

Şahika Ercümen

2023 YILI ÜMİT VAAT EDEN SPORCU ÖDÜLÜ

Sude Ulueren (ITF Junior Tourda final oynadı)

TÜRK FUTBOLUNA ÜSTÜN HİZMET ÖDÜLÜ

Mehmet Büyükekşi (TFF Başkanı)

TÜRK FUTBOLUNA KATKI ÖDÜLÜ

Acun Ilıcalı

2023 YILI FUTBOL TAKIMI:

Galatasaray Spor Kulübü

2023 YILI TEKNİK DİREKTÖRÜ

Vicenzo Montella (A Milli Futbol Takımı)

TÜRK FUTBOLUNU YURT DIŞINDA TEMSİL EDEN EN İYİ TEKNİK DİREKTÖR

Engin Fırat (Kenya Milli Takım Teknik Direktörü)

2023 YILI SÜLEYMAN SEBA ÖZEL ÖDÜLÜ (TÜRK FUTBOLU KARİYER ÖDÜLÜ)

Rıza Çalımbay (Beşiktaş Teknik Direktörü)

2023 YILI EN İYİ SPOR PROJESİ ÖDÜLÜ

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu

SPOR KÜLTÜRÜNÜ GELİŞTİRME ÖDÜLÜ

Kapadokya Ultra Trail

YILI SPORDA EN BAŞARILI EĞİTİM KURUMU ÖDÜLÜ

İstanbul Eğitim ve Kültür Vakfı (İSTEK Vakfı)

2023 YILI AMATÖR SPORA KATKI ÖDÜLÜ

Ahmet ÖZTÜRK

2023 YILI AMATÖR SPORA KATKI ÖDÜLÜ

Vedat UĞURLU

2023 YILI JÜRİ ÖZEL ÖDÜLLERİ

Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu (Gençlik ve Spor İl Spor Müdürü)

Yüce Spor Kulübü

Talat Papatya (TFF Yöneticisi)

Levent Karatas

Burak Haşhaş (Gençler Dünya Bilardo Şampiyonu)

Mehmet Serhat KARADAĞ (Milli güreşçi ve devlet sporcusu)

HALİT KIVANÇ ÖZEL ÖDÜLÜ

Emre Tilev

2023 YILI EN İYİ SPOR KANALI ÖDÜLÜ

TRT Spor Yıldız

2023 YILI EN İYİ SPOR PROGRAMI ÖDÜLÜ

Hayatım Spor NTV - Şansın Tokyay

2023 YILI EN İYİ SPİKER (KADIN)

Ezgi Sütcü (TRT Spor)

2023 YILI EN İYİ SPİKER (ERKEK)

Aykut Aydın (D Smart)

2023 YILI YILIN EN BAŞARILI SPOR YORUMCULARI

Mehmet Ayan (CİNER Grubu Spor Koordinatörü)

Emre Bol (D Smart, TRT Spor ve SkySpor yorumcusu)

2023 YILI SPOR GAZETECİSİ ÖDÜLÜ

Atilla Türker (Ajansspor)

2023 YILI EN İYİ TV MUHABİRİ

Livanur Engin (Sports TV)

2023 YILI EN İYİ GAZETE MUHABİRİ

Hatice Yücel (Fanatik Gazetesi)

2023 YILI EN İYİ SPOR GAZETESİ ÖDÜLÜ

Milliyet (Tayfun Bayındır)

2023 YILI EN İYİ FUTBOL DİJİTAL SPOR PROGRAMI ÖDÜLÜ

Sercan Hamzaoğlu (Haber Global/Kontra Programı)

2023 YILI EN İYİ VOLEYBOL DİJİTAL SPOR PROGRAMI ÖDÜLÜ

4bir4bir (Hakan Eyüpoğlu)

SPORA DESTEK VEREN HABER KANALI

TRT Haber (Tamer Oskay)

SPORA DESTEK VEREN HABER KANALI:

FOX (Ezgi Gözeger Özmemiş ile Çalar Saat-Haftasonu)

2023 YILI EN İYİ KAMERAMAN ÖDÜLÜ

Rafet Topçu (NTV Spor)

2023 YILI EN BAŞARILI MUHABİRLERİ ÖDÜLÜ

Olgucan Kalkan– DHA

Oğuzhan Ort – IHA

Bozhan Memiş - AA

2023 YILI JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ

ÇERKESTV 34