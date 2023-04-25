Bakan Kasapoğlu: Sporcularımız son 4 ayda 1045 madalya aldı

GENÇLİK ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili adayı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, hedeflerinin, her gencin hayatının bir yaşam tarzı olarak bir sporla ilgilenmesini sağlamak olduğunu belirterek, "Eğitimin ve sporun entegrasyonunu güçlendirdik.

GENÇLİK ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili adayı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, hedeflerinin, her gencin hayatının bir yaşam tarzı olarak bir sporla ilgilenmesini sağlamak olduğunu belirterek, "Eğitimin ve sporun entegrasyonunu güçlendirdik. İkisinin birlikte var olması önemli. Bu ülkede klasik bir tartışma vardı. 'Spor mu?', 'Eğitim mi?' Okula mı ya da spora mı devam edeceğini bilemiyor gençler. Üniversiteye giderse sporu bırakmak zorunda kalmaması için adımlar attık. Başarılı milli sporcular üniversitelerde yüzde yüz bursla eğitim alabiliyor" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Alsancak Gençlik Merkezi'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Bakan Kasapoğlu, Alsancak Gençlik Merkezi'nin farklı imkanları ile gastronomiden, teknolojiye ve edebiyata kadar pek çok alanda gençlere yaşam alanı sunduğunu söyledi. Türkiye'nin genç bir ülke olduğunun altını çizen Bakan Kasapoğlu, "Avrupa'nın en genç ülkesi, dünyanın en genç nüfuslarından birisine sahibiz. Sadece istatistiklerle değil, gençliğin taşıdığı özelliklerle Türkiye genç nüfusa sahip. Hep gençlerle beraberim. Bakanlığa başladığım andan itibaren tüm vilayetlerde en ücra noktalara kadar hep gençlerle beraber oldum. Onları sürece katma noktasında çok güzel başlangıçlar yaptık. Bakanlık olarak iki ana alanımız var. Gençlik ve spor. Yurtlar Türkiye için bir modeldir. 60'a yakın gençlik kampımız var. Gençlik merkezlerinin sayısı 500'ü aştı" dedi.

Bakan Kasapoğlu, Alsancak Stadı'nın önünde basın mensuplarıyla toplu fotoğraf çekiminin ardından yerli otomobil Togg'a binerek İzmir programına devam etti.