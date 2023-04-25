Bakan Kasapoğlu: Sporcularımız son 4 ayda 1045 madalya aldı
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GENÇLİK ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili adayı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, hedeflerinin, her gencin hayatının bir yaşam tarzı olarak bir sporla ilgilenmesini sağlamak olduğunu belirterek, "Eğitimin ve sporun entegrasyonunu güçlendirdik.
GENÇLİK ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili adayı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, hedeflerinin, her gencin hayatının bir yaşam tarzı olarak bir sporla ilgilenmesini sağlamak olduğunu belirterek, "Eğitimin ve sporun entegrasyonunu güçlendirdik. İkisinin birlikte var olması önemli. Bu ülkede klasik bir tartışma vardı. 'Spor mu?', 'Eğitim mi?' Okula mı ya da spora mı devam edeceğini bilemiyor gençler. Üniversiteye giderse sporu bırakmak zorunda kalmaması için adımlar attık. Başarılı milli sporcular üniversitelerde yüzde yüz bursla eğitim alabiliyor" dedi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Alsancak Gençlik Merkezi'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Bakan Kasapoğlu, Alsancak Gençlik Merkezi'nin farklı imkanları ile gastronomiden, teknolojiye ve edebiyata kadar pek çok alanda gençlere yaşam alanı sunduğunu söyledi. Türkiye'nin genç bir ülke olduğunun altını çizen Bakan Kasapoğlu, "Avrupa'nın en genç ülkesi, dünyanın en genç nüfuslarından birisine sahibiz. Sadece istatistiklerle değil, gençliğin taşıdığı özelliklerle Türkiye genç nüfusa sahip. Hep gençlerle beraberim. Bakanlığa başladığım andan itibaren tüm vilayetlerde en ücra noktalara kadar hep gençlerle beraber oldum. Onları sürece katma noktasında çok güzel başlangıçlar yaptık. Bakanlık olarak iki ana alanımız var. Gençlik ve spor. Yurtlar Türkiye için bir modeldir. 60'a yakın gençlik kampımız var. Gençlik merkezlerinin sayısı 500'ü aştı" dedi.'ÇALIŞMALARA KATILIMCI RUHLA DEVAM EDECEĞİZ'Spora erişimi kolaylaştırmaya yönelik semt, mahalle, sokak bazlı tesisler yaptıklarını anlatan Bakan Kasapoğlu, 2011 yılından itibaren kurulmuş bir Bakanlık olduklarını dile getirerek Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle kurum kültürü yolunda önemli adımlar atıldığını kaydetti. Gençlerin aktif katılım sürecinde bulunmalarına önem verdiklerini belirten Bakan Kasapoğlu, "Bakanlığın sahibi gençlerdir. Aramızda sınır yoktur. Bu bakanlığın birimlerinde, tesislerinde kapı yoktur. Bu rahatlığı verdik. Gençlerimizi denetleme sürecine dahil ettik. Bakanlığın bütçesini 2 yıldır gençlerle birlikte kararlaştırıyoruz. Bütçenin kalemlerini onlar tespit ediyorlar. Bu dünyada da çok özel bir uygulama. Bugün İzmir'deyiz. Bu modeli İzmir'de daha güçlü şekilde inşa edeceğiz. Çalışmalara katılımcı ruhla devam edeceğiz. Sportif başarılar için tesisler altyapı önemli. Farklı branşlarda başarılar elde ediliyor. 30 yıl önce birkaç ana branş vardı. Ama artık eskrimden, okçuluğa, voleybola, jimnastiğe ve güreşe kadar her gün bir başarıyla mutlu oluyoruz. Büyük bir mucize var. Son bir ayda çok farklı başarılar oldu. Jimnastikte, İzmir bu anlamda Türkiye'nin en ciddi katkı sağlayan şehridir. Daha yükseklere taşıyacağız" ifadelerini kullandı.'SPORCULARIMIZ SON 4 AYDA 1045 MADALYA ALDI'Türk sporcuların elde ettiği başarılarla ilgili de bilgi veren Bakan Kasapoğlu şöyle devam etti: "Jimnastikte Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yaptık. Erkeklerde takım halinde ikinci olduk. Adem Asil altın madalya kazandı. Ferhat, İzmirli sporcu gümüş madalya kazandı. Kız sporcularımız filelerde boy gösterdi. Türkiye jimnastikte bir marka oldu. Halter, spor tarihimizde en büyük başarılara imza attığımız branşlardan biridir. Halterde düşme trendi vardı. Son bir ayda sporcularımız 22 madalya getirdi. Pazar günü güreşte Avrupa Şampiyonası'ndan 17 madalya ile döndük. Kadın basketbolunda Euro Lig finalini Türk takımları oynadı. Fenerbahçe ve Çukurova kadın basketbol takımları büyük başarı elde etti. Voleybolda son yıllarda iki Türk takımının final oynaması gurur vericidir. Bunlar sıradanlaşıyor ama geçmişte hayal bile edilemezdi. Yılbaşından bu yana son 4 ayda, sporcularımız 340 altın, 385 gümüş, 320 bronz olmak üzere toplam 1045 madalya aldı. 2022'de 50'ye yakın branşta toplam 2 bin 55'i altın olmak üzere toplam 6 bin 127 madalya kazandık" dedi.'TÜRKİYE ARTIK ZİRVEYE OYNUYOR'Konuşmasında sporda elde edilen başarıların basında yeterince yer bulmadığından yakınan Kasapoğlu, "Bir sitemim var. Bu ülke olimpik branşlarla ilgili bir hayale sahipti. Yıllarca hiç sporcu gönderemediği branşlar oldu. Artık bunlar geride kaldı. Türkiye temsilci gönderemediği branşlarda artık zirveye oynuyor. Bu başarılar hak ettiği gündemi yakalıyor mu? Hangi ülkede yaşansa ana gündem maddesi olur. Gazeteler, televizyonlar ve sosyal medya kısır tartışmalara yer veriyor. Branşlar içinde en büyük ekonomi futboldur. İçeriğin büyük kısmının futbol olması doğal. Ama bu ülkenin sporunun tarihine geçen spor devriminin altını çiziyorum. Daha fazla konuşulması lazım" diye konuştu.'HEDEFİMİZ HER GENCİN BİR SPORLA İLGİLENMESİNİ SAĞLAMAK'Türkiye genelinde tesis ve altyapıya büyük önem verdiklerine, çok sayıda ilde olimpik havuz bulunduğuna dikkati çeken Bakan Kasapoğlu, "Gençlerin bu anlamda teşvik edilmesi önemli. Sportif yetenek taraması önemli bir projemiz. Hedefimiz, her gencin hayatının bir yaşam tarzı olarak bir sporla ilgilenmesini sağlamak. Bunlar 21 yılda ilmek ilmek işlenen bir politikanın sonucudur. Vitesi büyütmeye yönelik yeni bir gayretimiz var. Eğitimin ve sporun entegrasyonunu güçlendirdik. İkisinin birlikte var olması önemli. Bu ülkede klasik bir tartışma vardı. 'Spor mu?', 'Eğitim mi?' Okula mı ya da spora mı devam edeceğini bilemiyor gençler. Üniversiteye giderse sporu bırakmak zorunda kalmaması için adımlar attık. Başarılı milli sporcular üniversitelerde yüzde yüz bursla eğitim alabiliyor. Bu süreci önümüzdeki günlerde daha güçlü hissedeceğiz. Orta öğretimde açılım sağladık. Doktor, mühendis, avukat sporcularımız var. Yeteneği güçlendirmek önemli. Hayalimiz, Türkiye'nin sporda önde gelen ülkelerden biri olmasıydı. Çıtayı koyan ülke olmayı istedik. Tesislerimizi sadece birer salon olarak planlamadık. O nedenle her birine eser diyorum. Sadece bugünü değil, yarınlarımızı da aydınlatacak" dedi.'BUGÜN 850 BİN YURT YATAĞIMIZ VAR'Türkiye genelinde yaptıkları yurt yatırımları hakkında bilgi veren Bakan Kasapoğlu, 81 ilde bulunan yurtların öğrencilere konforlu bir yaşam sunduğunu dile getirdi. Kasapoğlu, "2002'de 100 kişi yurda başvuruyorsa 10-12 kişi yerleşiyordu. O yurtlar şartlar itibarıyla daha kısıtlı, sıcak suyun haftanın belli günlerinde verildiği, 30 kişilik koğuş sistemine sahip yurtlardı. 180 bin yurt yatağı vardı. Bugün ise 850 bin yurt yatağımız var. Her biri konforlu. Sosyal, sportif, sanat olanaklarıyla gençlere yaşam alanları sunduk. Hiçbir genci sokakta bırakmayacağımıza söz verdik. İzmir'de başvuru yapan her bir öğrenci yurda yerleşebiliyor. Bundan sonra da bu sayıyı ve standartları yükseltmenin peşinde olacağız. Nerede olursam olayım gençlerin, ailelerin memnuniyetine şahit oluyorum. Depremin ilk anından itibaren, testleri yaptırır yaptırmaz bu yurtlarımızı hizmete açtık" dedi.'ZAMAN KAYBETME LÜKSÜMÜZ YOK'İzmir'de milletvekili adayı olduğunu hatırlatıp yeni hedeflerle yola devam edeceklerini ifade eden Bakan Kasapoğlu, İzmir'in Türkiye'nin göz bebeği, marka bir şehir olduğuna dikkat çekip, "Sanayisi, tarımı, eğitimi, sporcusuyla bu markayı daha da güçlendireceğiz. 21 yıllık süreçte vesayeti demokrasiyle aydınlattık. 'Yakın ışıkları Türkiye aydınlansın' dedik. Ayrıştırmayı, ötekileştirmeyi bütünleştirerek yok ettik. İzmir'de sporda 2002 yılında yaklaşık 80 tesis vardı. Bugün 300'e yaklaştı. Yurt kapasitesi 8 binlerden, 30 binlere geldi. İnşaatları devam edenler var. 13 gençlik merkezi var. 20 bin lisanslı sporcudan, 395 bine ulaştık. Fersah fersah katettiğimiz yollar var. Göztepe, Karşıyaka ve Altınordu gibi güzide kulüpleri var. Pırıl pırıl bir stattayız. Göztepe Stadı dünyanın en güzel statlarından biridir. Teknik donanımı, lokasyonuyla muhteşem bir ambiyansa sahip. Türkiye böylesine bir tesis envanteriyle dünyanın en önde gelen ülkelerinden. Bu gururu yaşıyoruz. İzmir'in sokaklarındayım, mahallelerindeyim. İzmirli hemşehrilerimin teveccühlerinden çok mutluyum. Zaman kaybetme lüksümüz yok. Var olan kazanımlarımızı kaybetme şansımız yok" ifadelerini kullandı.'TALEP NEYSE BUGÜNE KADAR ADIMLARIMIZI ATTIK'Konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Kasapoğlu, Atatürk Stadı'nın durumuyla ilgili bilgi verdi. Türkiye genelinde bir envanter çalışmaları olduğunu söyleyen Bakan Kasapoğlu, değerlendirme sonuçlarına göre aksiyon alacaklarını ifade etti. Kasapoğlu, Karşıyaka Stadı için de şunları söyledi: "Karşıyaka Stadı hepsinden önce başladı. Maalesef belediyeler dahil olmak üzere engellerle karşılaştık. 3 stat temeli atılmıştı İzmir'de. Ne hikmetse inşa etmeme anlayışı var. Ama biz talep neyse bugüne kadar adımlarımızı attık. Büyükşehir belediyesi ile bir protokol imzaladık. 'Biz yapacağız' dediler, 3 yıldır adım atmadılar. Bu süreci istismar aracı olarak görmekten vazgeçmeleri gerek. Biz eser üretiyoruz. Yapmaktan kaçmayız. Yeter ki gölge etmesinler."
Bakan Kasapoğlu, Alsancak Stadı'nın önünde basın mensuplarıyla toplu fotoğraf çekiminin ardından yerli otomobil Togg'a binerek İzmir programına devam etti.