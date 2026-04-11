Bakan Bak: Sporun iyileştirici gücünü hep beraber yaşayalım

FATİH Belediyesi tarafından hayata geçirilen Silivrikapı Spor Köyü'nün açılış törenine katılan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, "Çocuklarımızı mutlaka spora yönlendirelim. Çocuklarımızı başta uyuşturucu olmak üzere içki, kumar gibi kötü alışkanlıklardan ve dijital dünyadan uzak tutmak için lütfen spor tesislerimize, yüzme havuzlarına getirelim ve hep beraber sporun keyfini çıkartalım, sporun iyileştirici gücünü hep beraber yaşayalım" dedi.

Fatih Belediyesi tarafından hayata geçirilen Silivrikapı Spor Köyü'nün açılışı yapıldı. Tesisin açılışına Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İstanbul Milletvekilleri, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ve sporcular katıldı.

16 bin metrekarelik alan üzerine kurulan Silivrikapı Spor Köyü, halı sahalardan tenis ve padel kortlarına, basketbol sahasından sosyal alanlara kadar geniş imkanlarıyla her yaştan sporsevere hizmet verecek.

Açılış programı mehteran gösterisi ile başladı. Daha sonra tesis alanını gezen Bakan Bak, çocuklar ile futbol oynadı.

BAKAN BAK: İNŞAATI DEVAM EDEN 850 TANE HALI SAHA VAR

Törende konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, "Fatih için güzel bir adım, çok güzel bir tesis. Öncelikle çok şanlıyız çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sporun içinden geldi, sporu çok iyi biliyor, bu mahallelerdeki amatör kümelerde, Vefa stadında, Eyüp stadında, pek çok amatör küme maçında oynamış, amatörleri çok iyi anlıyor ve bize, 'Sayın Bakan, nerede boş bir yer görüyorsanız oraya spor tesisi yapacaksınız. Halı saha yapacaksınız, çocuklar için tesis yapacaksınız, yüzme havuzu yapacaksınız' talimatı var. Biz de kendisinin talimatıyla Türkiye'nin dört bir yanında halı sahalar, spor salonları, büyük stadyumlar, atletizm pistleri, yüzme havuzları pek çok tesis yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Bakın, bu zamana kadar yapılan halı sahaların sayısı 4 bin küsür ve sadece şu anda inşaatı devam eden 850 tane halı saha inşaatı var. Yani her yere tesis yapmaya devam ediyoruz. Bunu niçin yapıyoruz? Özellikle şunu bütün ailelere söylüyoruz; Çocuklarımızı mutlaka spora yönlendirelim. Çocuklarımızı başta uyuşturucu olmak üzere içki, kumar gibi kötü alışkanlıklardan ve dijital dünyadan uzak tutmak için lütfen spor tesislerimize, yüzme havuzlarına getirelim ve hep beraber sporun keyfini çıkartalım, sporun iyileştirici gücünü hep beraber yaşayalım" dedi.

Bakan Bak, "İstanbul'da valiliğimizle beraber okul spor kulüpleri kurduk. Yaklaşık 3 bin 500 tane okul spor kulübü kurduk ve bunların malzemelerini valilik vasıtasıyla dağıttık. Fatih'te amatör spor kulüpleri başkanları ifade etti; 55 tane amatör spor kulübü var. Spor, gençlerimizin özgüvenini artırıyor. Bireysel sporlar ve takım sporlarıyla beraber gençler paylaşmasını, toplumla diyalog halinde olmayı öğreniyor. Dolayısıyla sporun bu iyileştirici gücünü kullanmamız lazım. İkinci konu, bizim için önemli olan obezite. Gençlerimiz artık beslenme şeklini değiştirdi, bakıyoruz toplumumuzu tehdit eden obezite var. Silivrikapı mahallesi için, bu civar için çok önemli bir tesis haline geldi. Yine başkanla beraber çalışmaya devam ediyoruz. Yeni projeleri var. Mimar Sinan'da projesi çok güzel, İnşallah onu da yakında açacağız. Yüzme havuzu var, üstünde salonu var, fitnessı var. Çok küçük bir alanı değerlendirerek güzel bir tesis ortaya koydu. Yine Darüşşafaka'da yapılan bir tesis ortaya çıktı, onun açılışını yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımız, 1994'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğinde; amatör spor kulüplerine sahalar yapmaya başlayan, onlara maddi manevi destek veren, malzeme desteği veren ilk belediye başkanıdır. Türkiye'de amatörlerin babasıdır, amatörlere destek veren Cumhurbaşkanımız sporun hamisidir, Türk sporunun hamisidir. Türk sporuna çok büyük yatırımlar yapılmasına, spor tesisleri kazandırılmasına vesile olmuştur. Ona ortaya koyduğu vizyon nedeniyle şükranlarımızı arz ediyoruz" dedi.

'TÜRKİYE, SPOR ÜLKESİ OLMA YOLUNDA HIZLA DEVAM EDİYOR'

Bakan Bak, şunları ekledi:

"Burası aynı zamanda 50 dönüme yakın bir toplanma alanı. Bir deprem, kötü bir afet durumunda vatandaşların toplanabileceği bir alan. Belediye başkanımız burada çok stratejik düşündü.Avrupa'nın en modern stadyumları UEFA, FIFA standartındaki staydumlar Türkiye'de. 40'a yakın stadyum yapıldı, yapılmaya devam ediyor. 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı İtalya ile beraber Türkiye organize edecek, işte onun için de heyecanlıyız, tesislerimiz hazır. Yeni yatırımlara da devam ediyoruz. 2027 yılında Avrupa oyunları İstanbul'da gerçekleştirilecek yine Türkiye spor organizasyonlarında da dünyada bir marka. Türkiye, spor ülkesi olma yolunda hızla devam ediyor."

VALİ GÜL: YAVRULARIMIZIN SPOR YAPMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ

İstanbul Valisi Davut Gül, "İstanbul'umuzun her köşesinde, şehrimizde yavrularımızın spor yapması için çalışıyoruz. Bunun birinci adımı, buradaki çocuklarımızın hepsi biliyorlar; okullarımızda okul spor kulübü kurduk ve yine hamdolsun sizin desteklerinizle okulların talep ettiği bütün malzemeleri temin ettik. Bunların okul dışında spor yapabilmesi için amatör sporlara ihtiyaç var. İşte burada yapılan bu tesisler, sizlerin desteğiyle çocuklarımızın bir adım ileri gitmesine en önemli enstrüman olacaktır. Bizlere liderlik eden Sayın Cumhurbaşkanımıza, buraları yaşanabilecek bir hale getiren kıymetli Belediye Başkanımıza, daha da önemlisi bu güzelliğin farkına varan ve bu şenliği paylaşmaya gelen her bir Fatihli hemşehrimize teşekkür ediyor, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

TURAN: FATİH İSTANBUL'UN SPOR İLÇESİDİR

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ise şunları söyledi:

"Fatih bugün bana göre tarihi günlerinden bir tanesini yaşıyor. Fatih yaklaşık 2000 yıl, hatta bir rivayete göre 8500 yıllık tarihe sahip bir kent. Arazi üretmenin çok zor olduğu, tesis üretmenin çok zor olduğu bir ilçede yaşıyoruz. Çok rahatlıkla söyleyebiliriz ki Fatih, İstanbul'un 39 ilçesinde şartları, konumu en zor şartlar olmasına rağmen, tarihi bir ilçe olmasına rağmen İstanbul'un artık bir spor ilçesidir. İnşallah birkaç ay sonra Mimar Sinan tesisini de Sayın Bakanımızın programındaki uygun bir vakitte açacağız. İnşallah Fatih, son 6 yıl içerisinde dördüncü yüzme havuzuna da kavuşmuş oluyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı