Aziz Yıldırım: Dargınlıkları Şampiyonluk Bitirir

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı çalışmaları kapsamında İzmir'e geldi. Kongre üyelerine açıklamalarda bulunan Yıldırım, "Dargınlık ve kırgınlıkları ortadan kaldıracak tek şey şampiyonluktur. İki santrfor alınacak ve bu konuda çalışmalar yapılıyor" dedi.

İzmir'de bir otelde düzenlenen Büyük Ege Buluşması etkinliğinde 1300 kongre üyesiyle bir araya geldi. Kongre üyelerine açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, 12 yıllık gidişatın durdurulması için çalışacaklarını belirterek, "İzmir'den her zaman destek gördük. Ben ve yönetim arkadaşlarımı tanıtacağım. Bu, bir sistem kurma meselesidir; biz de bu sistemi kuracağız. İlk hedefimiz şampiyon olmak. Bu sistem benden sonra yönetim kurulu tarafından da sürdürülecektir. Sistemin ana maddesi kurumsallaşmaktır. 8 yıl önce kurumsal bir yapıdaydık ancak bu durum değişime uğradı. Kulübü bir bütün haline getireceğiz; taraftarın, kongre ve divan kurulu üyelerine sahip çıktığı bir Fenerbahçe oluşturacağız. Aradaki yönetimlerle ilgili yorum yapmayacağız. İbra edilme veya edilmeme gibi düşünceler var. Her iki yönetimin de ibra edilmesini tavsiye ediyorum. Biz seçilirsek kulübün tüm durumunu şeffaf bir şekilde anlatacağız. Neyle karşılaşırsak karşılaşalım biz her şeyi kabul edeceğiz, hiçbir şekilde yakınmayacağız. Bu kulüpten iki başkan çıktı; biri Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı, diğeri divan başkanı oldu. Bu yönetimde aynı şeyi gözettik; yönetim kurulu kadar Futbol A.Ş.'nin yönetimi de çok güçlü olmalı. İkisi beraber çalışacak, Futbol A.Ş. ve yönetim kurulu birbirinden ayrı hareket etmeyecek ve daha güçlü bir yapı oluşacak. Futbol aklı konusunda eski sporculardan oluşan bir danışma kurulu kuracağız. Onların tavsiyeleriyle basketbolda da Ömer Onan gelecek ve o organizasyonu üstlenecek. Bütün branşlarda kendi çocuklarımızı görevlendireceğiz" diye konuştu.

"İlk hedefimiz şampiyonluk"

Stadyumla ilgili projeleri olduğunu ve gerekli izinleri aldıktan sonra yapım çalışmalarına başlayacaklarını vurgulayan Yıldırım, "Fenerbahçe kurumsal yapıya kavuşacak, kulübün gelirlerini sürekli artıracak bir yapılanma oluşturacağız. Taraftarın ekonomik güce katkı sağlamasını temin edeceğiz. Kulübü yapboz durumundan çıkarıp, sürekli bilgi üreten ve bu bilgileri kalıcı olarak aktaran bir yapıya kavuşturacağız. İlk hedefimiz şampiyonluktur. Şartlar uygundur, iyi bir takımımız var ancak takviyelere ihtiyacımız bulunuyor. Bu takviyeleri gerçekleştireceğiz. İyi futbolcularımızın Dünya Kupası'na gitmemesi bizim adımıza bir avantajdır. 21 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi elemesi oynayacağız. Hem Şampiyonlar Ligi'ne kalmak hem de ligde şampiyonluğa ulaşmak için mücadele edeceğiz; iyi bir takım kurarak bunu başaracağız" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin Fenerbahçe'ye ihtiyacı var"

Mücadeleye başladıklarını ve her alanda bu kararlılığı sürdüreceklerini belirten Yıldırım, "Geçmişte nasıl bir mücadele sergilediğimizi kamuoyu çok iyi biliyor. Önce iyi bir takım oluşturmamız lazım. İyi bir takım oluşturursak bizler de bu mücadeleyi daha kolay veririz. Bugün Türkiye'nin Fenerbahçe'ye ihtiyacı var. Fenerbahçe'de huzur olursa ülkemizde de huzur olur. Bunu sağlayacak olan bizler kadar diğer paydaşlar, kişiler ve kurumlardır. Dargınlık ve kırgınlıkları ortadan kaldıracak tek şey şampiyonluktur. Şampiyon olduğunuz anda tüm kırgınlıklar biter" şeklinde konuştu.

"İki santrfor alınacak"

Takıma iki santrfor alınacağını ve bu yöndeki çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Yıldırım, "Mourinho'yu daha önce Porto'ya gitmeden Fenerbahçe'ye getirmek için görüşmüştük. Portekiz'de yanındaki ekibiyle 15 milyon Euro karşılığında anlaşma sağlamıştık ve nitekim şimdi Fenerbahçe'ye geldi. Dünyada en iyi üç teknik direktörü sayarsak bunlardan biri Mourinho'dur. Kendisi başarılı bir hocadır ancak her başarılı hocanın her yerde kesin başarılı olacağı diye bir kanun yoktur. Yönetim ile kamuoyu arasındaki ilişkiler başka bir yöne dönüştü. Transferler maalesef geç yapıldı. Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra 3-4 oyuncu getirildi. Bu isimler daha önce transfer edilseydi başarılı olabilirdik. Ancak artık geçmişi konuşmamalıyız. İki santrfor alınacak ve bu konuda çalışmalar yapılıyor. Bu gece yarısı bir toplantı gerçekleştireceğim. Takviye yapılacak diğer mevkiler de belli. İçerideki mevcut durumu ve harcama limitlerimizi de görmemiz gerekiyor. Kimin takımda kalması, kimin gitmesi gerektiğini tespit etmeliyiz. Bütün bu projeleri hayata geçirebilmek için de kongre üyelerinin oylarına ihtiyacımız var" dedi.

Birlik ve beraberlik vurgusu

Kulüp içindeki kırgınlıkları ortadan kaldırmak adına afla ilgili tek maddelik bir tüzük düzenlemesi yapılması gerektiğini belirten Yıldırım, "Bunun bir af olmasını sağlamaya çalışacağız ve bu konuyla ilgili bir kongre düzenleyeceğiz. Bunu yalnız başıma yapamam; 40 yaşımda olsam yapardım ama süreci hep beraber yöneteceğiz. Birlik ve beraberlik içinde olursak aşamayacağımız hiçbir şey yok. Erkek basketbol takımının bir milyon Euro açığı bulunuyor, bunu karşılayabiliriz. Yeniden yapılanma ile basketbol şubesi de halka açılabilir. Geçmişte bu yönde bir çalışma yapıldı mı bilmiyorum. Fenerium'un diğer bütün kulüplerden çok daha fazla geliri vardı. Şu anki durumunu tam olarak bilemiyorum. Seçimden sonra bu konuların hepsini detaylıca inceleyeceğiz. Kulübün maddi anlamda büyümesi şart. Bu ekonomik büyüklükle beraber, diğer bütün branşlarda da büyümeyi sağlamak zorundayız" diyerek sözlerini tamamladı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı