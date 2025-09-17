Aynı ülke iki farklı karar! Şampiyonlar Ligi'nde büyük skandal

Real Madrid'in UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında stad görevlileri Filistin bayraklarının stada sokulmasına izin vermedi. Bununla da kalmayan İspanyol devi bayrakları çöpe attı.

REAL MADRİD'DE FİLİSTİN SKANDALI

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Real Madrid, sahasında Olimpik Marsilya'yı ağırladı. Santiago Bernabeu Stadı'nda güvenlik görevlileri, Marsilya taraftarlarının taşıdığı Filistin bayraklarının içeri sokulmasına izin vermedi. Taraftarlara "Filistin bayrağıyla içeriye giremezsiniz" denildi ve toplanan bayraklar stat girişinde çöpe atıldı. Real Madrid taraftarlarının pankartında, "Sizden sadece bir şey istiyoruz, bu sene şampiyon olmanız" ifadeleri yer aldı.

UKRAYNA'YA DESTEK VERMİŞLERDİ

Real Madrid'in bu tutumu tepki çekerken, İspanyol devinin daha önce Ukrayna için özel koreografi hazırlaması hatırlatıldı. Futbolseverler, kulübün çifte standart uyguladığını dile getirdi.

BILBAO'DAN FİLİSTİN'E DESTEK

Aynı turnuvada bir başka İspanyol ekibi Athletic Bilbao ise bambaşka bir tavır sergiledi. San Mames Stadı'nda Arsenal'i ağırlayan Bilbao taraftarları, Gazze'ye destek pankartı açtı. Pankartta, "Bugünden son güne kadar yanınızda olacağız" mesajı yer aldı.