Aydın'ın Sazlı Mahallesi'nde Yeni Spor Tesisi İnşaatı Devam Ediyor

Aydın'ın Söke ilçesi Sazlı Mahallesi gençlerin ve spor severlerin heyecanla beklediği yeni spor tesisine kavuşmaya hazırlanıyor.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından başlatılan projede 480 kişilik tribün, 73-105 ölçülerindeki sentetik saha, soyunma odası tadilatı ve 3 kulvarlı yürüyüş yolu inşaatları devam ediyor. Tamamlanma aşamasına gelen tesis, mahalle sakinlerini ve spor tutkunlarını heyecanlandırıyor. Yenilenen soyunma odaları ve 3 kulvarlı yürüyüş yoluyla birlikte bölge sakinlerine sağlıklı yaşam için ideal bir alan sunar hale gelirken; yürüyüş yolu, sentetik saha, futbol tutkunlarına mükemmel bir oyun zemini sunacak. Tribün ise maçları izleyecek olanlara konforlu bir deneyim yaşatacak. Tesisin tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki spor potansiyeli daha da artacak.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Söke Sazlı Mahallesi'nde gerçekleştirdiğimiz bu yatırımlarla gençlerimizin ve sporseverlerin daha iyi şartlarda spor yapmalarına imkan tanıyoruz. Amacımız, sporun yaygınlaşması ve gençlerimizin spor yaptığı alanları daha konforlu hale getirmektir" dedi. - AYDIN