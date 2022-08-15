Aydın haber! Efeler'in maçı yine yarıda kaldı
Aydın habere göre TFF 3'üncü Lig'deki Aydın temsilcisi Efeler 09 SFK'nın Afyonkarahisar kampında Orduspor 1967'yle oynadığı hazırlık maçı oyuncular arasında yaşanan gerginlik nedeniyle iki takımın aldığı ortak kararla 74'üncü dakikada bitirildi.
TFF 3'üncü Lig'deki Aydın temsilcisi Efeler 09 SFK'nın Afyonkarahisar kampında Orduspor 1967'yle oynadığı hazırlık maçı oyuncular arasında yaşanan gerginlik nedeniyle iki takımın aldığı ortak kararla 74'üncü dakikada bitirildi. Efeler, karşılaşmayı 18'inci dakikada Süleyman Çelik'in golüyle önde tamamladı. Kampta daha önce oynanan Etimesgut Belediyespor maçı da Efeler 2-0 öndeyken rakip takımın talebiyle devre arasında bitirilmişti.- Aydın
Demirören Haber Ajansı / Spor