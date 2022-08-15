Haber : Aydın haber! Efeler'in maçı yine yarıda kaldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın haber! Efeler'in maçı yine yarıda kaldı

Aydın haber! Efeler'in maçı yine yarıda kaldı

Aydın habere göre TFF 3'üncü Lig'deki Aydın temsilcisi Efeler 09 SFK'nın Afyonkarahisar kampında Orduspor 1967'yle oynadığı hazırlık maçı oyuncular arasında yaşanan gerginlik nedeniyle iki takımın aldığı ortak kararla 74'üncü dakikada bitirildi.

TFF 3'üncü Lig'deki Aydın temsilcisi Efeler 09 SFK'nın Afyonkarahisar kampında Orduspor 1967'yle oynadığı hazırlık maçı oyuncular arasında yaşanan gerginlik nedeniyle iki takımın aldığı ortak kararla 74'üncü dakikada bitirildi. Efeler, karşılaşmayı 18'inci dakikada Süleyman Çelik'in golüyle önde tamamladı. Kampta daha önce oynanan Etimesgut Belediyespor maçı da Efeler 2-0 öndeyken rakip takımın talebiyle devre arasında bitirilmişti.


- Aydın
Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Karahisar Efeler Aydın Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title