Aydın haber! Efeler'in maçı yine yarıda kaldı Aydın habere göre TFF 3'üncü Lig'deki Aydın temsilcisi Efeler 09 SFK'nın Afyonkarahisar kampında Orduspor 1967'yle oynadığı hazırlık maçı oyuncular arasında yaşanan gerginlik nedeniyle iki takımın aldığı ortak kararla 74'üncü dakikada bitirildi. TFF 3'üncü Lig'deki Aydın temsilcisi Efeler 09 SFK'nın Afyonkarahisar kampında Orduspor 1967'yle oynadığı hazırlık maçı oyuncular arasında yaşanan gerginlik nedeniyle iki takımın aldığı ortak kararla 74'üncü dakikada bitirildi. Efeler, karşılaşmayı 18'inci dakikada Süleyman Çelik'in golüyle önde tamamladı. Kampta daha önce oynanan Etimesgut Belediyespor maçı da Efeler 2-0 öndeyken rakip takımın talebiyle devre arasında bitirilmişti. - Aydın Demirören Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Karahisar Efeler Aydın Spor Haberler

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