Ay-yıldızlı kadınlar, İzlanda'ya bileniyor

KOCAELİ (İHA) – FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İzlanda ile mücadele edecek olan A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda kaptan Ayşe Cora ve deneyimli oyuncu Tilbe Şenyürek, hedeflerinin daha iyi oyunla Avrupa Şampiyonası'na gitmek ve kadın milli takımını özlenen eski günlerine kavuşturmak olduğunu söyledi.

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'nda yoluna 4 galibiyetle namağlup devam eden A Milli Kadın Basketbol Takımı, 6 Şubat perşembe günü saat 19.00'da İzmit Yahya Kaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda oynayacağı İzlanda maçının hazırlıklarını günde çift antrenman yaparak sürdürüyor. Kocaeli'de kampa girerek çalışmalara devam eden Ay-yıldızlılar, Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantiledi ancak önce İzmit'te İzlanda'yı, ardından pazar günü deplasmanda Romanya'yı geçerek namağlup Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi hedefliyor. İzlanda maçı öncesi takım kaptanı Ayşe Cora ve en deneyimli oyuncularından Tilbe Şenyürek, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine takımdaki ortamı ve hedeflerini anlattı.

Kaptan Ayşe Cora 245. kez milli formayı giyecek

Kariyerinde 244 kez milli formayı terleten takım kaptanı Ayşe Cora takımda çok keyifli atmosfer olduğunu, coşkulu İzmit seyircisi önünde oynamak için heyecanlı olduklarını belirtti. Kaptan Cora, "Öncelikle İzmit'te olduğumuz için çok mutluyuz. Çünkü geçen kış burada çok güzel bir basketbol oynayarak, iyi bir galibiyet almıştık. Taraftar da bizi yalnız bırakmamıştı ve çok keyifli geçmişi. Zaten biletler de şimdiden tükenmiş. O yüzden biz tekrar burada oynamak için çok heyecanlıyız, taraftarımızla buluşmak için" dedi.

"Hedefimiz; daha iyi oynayarak Avrupa Şampiyonası'na gitmek"

Turnuvada 4'te 4 yaptıklarını hatırlatan Cora, hedefleriyle ilgili ise şunları söyledi:

"Bizim takım olarak başka hedeflerimiz de var. Yani daha iyi basketbol oynama hedefimiz var. Sonuçlardan bağımsız bir şey olarak yani bizim kendimizi geliştirmemiz alakalı olarak oyunumuza odaklanmamızı gerektiriyor. Rakibimiz İzlanda'yı da, Romanya'yı da çok rahat bir şekilde yenmiştik. Ancak dediğim gibi bizim hedefimiz şu an garantilediğimiz için de basketbolumuzun da üstüne bir şeyler koyup daha iyi oynamak ve Avrupa Şampiyonası'nda daha güçlü rakiplere karşı, daha iyi bir seviyede oraya gitme hedefimiz var. O yüzden o hedef bugünlerden başlıyor. İlk maçımızdan itibaren buradaki antrenmandan başlıyor. Elimizden gelenin en iyisini yaparak, daha iyi basketbol oynayarak Avrupa Şampiyonası'na gitmek istiyoruz" diye konuştu.

"Çok daha iyi yere gelmememiz için neden yok"

Genç oyunların da dahil olduğu aday kadrodaki ortam ve beklentilere de değinen Cora, "Takım genelinde aday kadro dahil 17 kişiyiz. Sakatlık nedeniyle ayrılan arkadaşlarımızı da sayarsak, Euroleague, Eurocup ve Türkiye liginde kendi takımlarında çok iyi basketbol oynayan oyuncular burada. Yaş olarak daha genç oyuncular da var. ve herkes kendi kulübünde iyi bir basketbol oynuyor. Özellikle Avrupa'da Euroleague'de oynayan herkes -şimdi Olcay ve Alperi sakatlıklarından dolayı yok ancak bu takımın ana parçaları kendileri- bugüne kadar hep iyi sorumluluk alıp oynadı. Ben bu Avrupa Şampiyonası'nda çok daha iyi bir yere gelebileceğimizi düşünüyorum. Çünkü gelememeniz için hiçbir neden yok. Diğer takımlar nasıl Avrupa'da başka takımlarda oynuyorsa biz de Türkiye'deyiz. Türkiye liginin ne kadar iyi bir lig olduğunu da herkes biliyor" diye konuştu.

"Avrupa'nın en iyi liglerinden birinde oynuyoruz"

Türkiye liginin Avrupa'nın en iyi liglerinden biri olduğunu vurgulayan Ayşe Cora, "Euroleague'de, Eurocup'ta hep iddialı olan takımlar var ve biz bu takımlarda iyi süreler alıyoruz. Yeri geldiğinde de maç kazandırıyoruz. Sorumluluk alıyoruz. Tabii ki bunu Avrupa Şampiyonası'nda da göstermek istiyoruz. Şimdi genç arkadaşlarımız da var ama onlar da gayet iyi süreler alıyor, iyi basketbol oynuyor. Zaten o yüzden hepimiz buradayız. Sonuçta burası milli takım; sakatlıklar oluyor, birileri gidiyor, birileri geliyor. Ancak hedef burada hep aynı. Şu an burada olan arkadaşlarımızla beraber en iyi şekilde basketbolunuzu oynayıp en iyi yerde bitirmeye çalışacağız. Tüm Türkiye'nin bizi izleyeceğine, destekleyeceğine eminim. Çünkü bugüne kadar bu hep böyle oldu. Sadece genel olarak bizim için biraz daha sabırlı olmalarını istiyorum. Çünkü çok daha iyi yerlere geleceğiz. Umarım her şey istediğimiz gibi olur" ifadelerini kullandı.

Tilbe Şenyürek: "Birbirini daha iyi anlayan takım olduk"

198 kez milli formayı giyen takımın deneyimli oyuncusu Tilbe Şenyürek ise turnuvayla ilgili değerlendirmesinde, "4'te 4 yaptık. O yüzden keyifliyiz. Grubu hem birinci olarak garantilemiş olmak hem de Avrupa Şampiyonası'na gidiyor olmak motivasyonumuzu da etkiliyor tabii ki. İzmit seyircisi çok güzeldi. En son burada maç oynadığımızda, Slovakya maçında harika bir atmosfer vardı. Şimdi yine İzmit'teyiz. Beşinci maçımızı alıp inşallah Romanya deplasmanında 6'da 6 yapmak bizi daha da motive edecektir. Avrupa Şampiyonası'na çok moralli gideriz. O yüzden grubumuzda mağlubiyet almak istemiyoruz. Enerjimiz çok güzel. Genç bir takımız. Bir süredir birlikteyiz; yaklaşık 3-4 yazdır. Yeni yeni birbirini tanıyan bir ekiptik ama gitgide daha çok bir arada vakit geçiren ve birbirini anlayan bir takım haline geldik. Bu da sahadaki basketbol olarak ve takımdaki arkadaşlık açısından enerjimizi gösteriyor. Çok keyifli bir ekip olduk" dedi.

"Özlenen Potanın Perileri günlerine dönmek istiyoruz"

Bireysel ve takım olarak hedeflerini paylaşan Tilbe Şenyürek, "Avrupa Şampiyonası'nda hedefimiz; bize önceki jenerasyondan kalmış ciddi bir miras var. Çok başarılı bir ekipten sorumluluk aldık. O yüzden o özlenen eski Potanın Perileri günlerine dönmek istiyoruz. Hiçbir organizasyonu kaçırmak istemiyoruz. Bir dünya şampiyonası, bir olimpiyat kaçırdık. 2 defa olimpiyata gitmiş bir Potanı Perileri var. Bir tanesinde ben de takımın parçasıydım. Bireysel olarak hedefim; ilki; saha içinde ve dışında yüzde yüzümü verebilmek. Bu takımın artık en tecrübeli isimlerinden biriyim, abla pozisyonundayım. Diğeri bireysel hedefim ise 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na inşallah takımı götürebilmek. 6'da 6 yapıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Bunlar adım adım gidilecek hedefler ama önce 6 galibiyetle, biraz da şansı yanımıza alarak güzel bir torbadan, güzel bir gruba düşmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"İzlanda hızlı oynayan, kısa bir takım ama biz şimdi daha hazırlıklıyız"

Rakip İzlanda ile ilgili görüşlerini ve maçta nasıl bir Türkiye izleteceklerini de ifade eden deneyimli oyuncu, "İzlanda takımı çok kısa. Bizde kısa da var, uzun da. Hücum tarafında bizim için avantaj gibi görünse de müdafaa tarafında biraz zorlanacağımız problem gibi görünebilir. Çünkü çok hızlı oynuyorlar, çok fazla hareket ediyorlar. Kısa bir takım. Ama toplantılarda ve antrenmanlarda artısını eksisini çok güzel analiz ediyoruz. Ona göre hazırlanıyoruz. İzlanda'ya karşı deplasmanda hem yolculuk faktörü hem de tanımadığımız bir takım olduğu için biraz zorlanmıştık. Organizasyonlarda çok fazla görmediğimiz oyuncular vardı. Ama şimdi daha hazırlıklıyız. Hem onlarla orada oynadık hem daha fazla çalışıyoruz. Rakibimizi daha çok ciddiye alıyoruz. Zaman zaman tabii ki zorlanacağımız anlar olacaktır, basketbolda inişli çıkışı anlar olabilir. Ama Kocaeli'deki taraftarımızla birlikte maçtan galibiyetle ayrılacağımıza inanıyorum" diyerek sözlerini noktaladı. - KOCAELİ