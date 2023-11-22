Avrupa Şampiyonu Gamze Soğuksu Ordu'da Karşılandı

Karadağ'da düzenlenen şampiyonada 52 kiloda altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu olan Ordu Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Sporcusu Milli Boksör Gamze Soğuksu, Ordu'da görkemli şekilde karşılandı.

Karadağ'ın Budva şehrinde düzenlenen şampiyonada 52 kiloda altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu olan Gamze, Ordu'ya döndü. Avrupa 22 Yaş Altı Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Milli Boksör Gamze Soğuksu, memleketi Ordu'da görkemli bir törenle ve yoğun katılımla karşılandı. Ordu-Giresun Havalimanı'nda çiçeklerle karşılanan Gamze ile antrenörü İbrahim Gündoğdu, kendilerini bekleyen kalabalıkla mehteran ekibi eşliğinde Büyükşehir Belediyesi önüne yürüdü.

"Sporun tüm dallarında güzel başarıla elde ediyoruz"

Burada düzenlenen törende konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, "İlimize ve ülkemize böyle güzel bir başarı kazandırdınız. Al bayrağımızı göndere çektirdiniz, İstiklal Marşımızı söylettirdiniz. Biz de sizi mehter takımımız ile anlamlı bir şekilde karşıladık. Böyle güzel bir başarıyı kazandırdığın ve altın madalya ile ülkemizi şereflendirdiği için Gamze'ye çok teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın riyasetinde spor alanında büyük başarılar gösteriyoruz. Burada şanlı 15 Temmuz Demokrasi Meydanı çok başarılı karşılamalara sahne oldu. Gamze, Perşembe'nin dalgaları gibi esti, gürledi ve altın madalya ile güzel bir başarı elde etti. Bizler sporun bütün dallarında çok güzel başarılar elde ediyoruz. Biz senden Olimpiyat başarısı da bekliyoruz" diye konuştu.

"Spora başladığım andan itibaren hedefim buydu"

Mutluluğunu dile getiren Milli Boksör Gamze Soğuksu, "Katıldığım 3 maçı alarak Avrupa şampiyonu oldum. 2 rakibim de önceki yıllarda galip gelmiş ve ben onlara yenilmiştim. Çok zorlu süreçlerden geçerek altın madalyayı kazandım. Çok şükür çok çalıştık ve kulübüm de destek olduk. İstiklal Marşımızı okuttuk, spora başladığım andan beri hedefim buydu. 3 kez final maçına çıktım, 2'sinde yenildim de 3'üncüsünde kazanmak nasip oldu. Gerçekten çok gururluyum" ifadelerine yer verdi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Boks Antrenörü İbrahim Gündoğdu, farklı illerde de Avrupa ve dünya şampiyonlarının olduğunu ancak böyle bir karşılamayı ilk kez gördüklerini, hedeflerinin dünya ve olimpiyat şampiyonluğu olduğunu söyledi.

Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç ise başarılı boksörü tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Konuşmanın ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, sporcuya çiçek ve 100 bin liralık hediye çeki takdim etti. - ORDU