Avrupa Okçuluk Şampiyonası yarın Almanya'da başlıyacak - Haberler

Avrupa Okçuluk Şampiyonası yarın Almanya'da başlıyacak Avrupa Okçuluk Şampiyonası yarın Almanya'da başlıyor. Avrupa Okçuluk Şampiyonası yarın Almanya'da başlıyor. Münih'te gerçekleştirilecek şampiyona 12 Haziran'a kadar sürecek. Organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek sporcular şöyle: Klasik yay erkekler: Mete Gazoz, Samet Ak, Efe Gürkan Maraş. Klasik yay kadınlar: Yasemin Ecem Anagöz, Ezgi Başaran, Gülnaz Coşkun. Makaralı yay erkekler: Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney, Yakup Yıldız. Makaralı yay kadınlar: Yeşim Bostan, Songül Lök, Ayşe Bera Süzer. AA / Muhammed Boztepe - Spor Almanya Münih Spor Haberler

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