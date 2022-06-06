Avrupa Okçuluk Şampiyonası yarın Almanya'da başlıyacak - Haberler

Avrupa Okçuluk Şampiyonası yarın Almanya'da başlıyacak
AA - Muhammed Boztepe - Spor
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Avrupa Okçuluk Şampiyonası yarın Almanya'da başlıyor.
Avrupa Okçuluk Şampiyonası yarın Almanya'da başlıyor.
Münih'te gerçekleştirilecek şampiyona 12 Haziran'a kadar sürecek.
Organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek sporcular şöyle:
Klasik yay erkekler: Mete Gazoz, Samet Ak, Efe Gürkan Maraş.
Klasik yay kadınlar: Yasemin Ecem Anagöz, Ezgi Başaran, Gülnaz Coşkun.
Makaralı yay erkekler: Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney, Yakup Yıldız.
Makaralı yay kadınlar: Yeşim Bostan, Songül Lök, Ayşe Bera Süzer.
AA / Muhammed Boztepe - Spor