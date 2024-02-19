Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Feyzullah Aktürk Çan'da coşkuyla karşılandı.

Avrupa Güreş Şampiyonası serbest stil 92 kilo finalinde Feyzullah Aktürk, Slovak rakibi Boris Makoev'i 8-0 yenerek altın madalya kazandı ve üst üste 3. kez Avrupa şampiyonu oldu. Avrupa Şampiyonu Güreşçi Feyzullah Aktürk, Çan Atatürk Şehir Meydanında coşkuyla karşılandı. Karşılama törenine Çan Kaymakamı Dr. Emre Nebioğlu, siyasi parti temsilcileri, çok sayıda vatandaş katıldı. - ÇANAKKALE