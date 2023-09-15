Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda Türk hakem finalde görev yapacak

Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda İtalya ile Polonya takımları arasında oynanacak final mücadelesinde Türk hakem Ozan Çağı Sarıkaya, başhakem olarak görev yapacak. Final maçını yönetecek olan Sarıkaya'nın yardımcılığını ise Yunanistan'dan Vasileios Vasileadis üstlenecek.