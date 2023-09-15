Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda Türk hakem finalde görev yapacak
Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda İtalya ile Polonya takımları arasında oynanacak final mücadelesinde Türk hakem Ozan Çağı Sarıkaya, başhakem olarak görev yapacak. Final maçını yönetecek olan Sarıkaya'nın yardımcılığını ise Yunanistan'dan Vasileios Vasileadis üstlenecek.
Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda İtalya ile Polonya takımları arasında oynanacak final mücadelesinde Türk hakem Ozan Çağı Sarıkaya, başhakem olarak görev yapacak.
16 Eylül Cumartesi günü İtalya - Polonya finali ile sona erecek 2023 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın final maçını yönetecek Ozan Çağı Sarıkaya"nın yardımcılığını ise Yunanistan'dan Vasileios Vasileadis üstlenecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor