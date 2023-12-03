Avcı'nın dev serisi sona erdi! Trabzonspor sahasında yenildi
Süper Lig'in 14. haftasında Kayserispor, deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın serisi sona erdi. Avcı ile ilk kez kaybeden bordo mavili ekip, 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Kayserispor, deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti. Bordo mavili ekip, Abdullah Avcı ile ilk kez kaybetti.
TEK GOLÜ BAHOKEN KAYDETTİ
İlk yarısında gol sesi çıkmayan mücadelede konuk takıma galibiyeti ve 3 puanı getiren golü 88. dakikada Bahoken kaydetti.
AVCI'NIN SERİSİ SONA ERDİ
Abdullah Avcı'nın gelişiyle belli bir ivme yakalayan bordo mavili takım, deneyimli teknik adamla çıktığı 6 maçta ilk mağlubiyetini aldı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda 3 galibiyet alırken, 2 kez de sahadan beraberlikle ayrılmıştı. Bordo mavili takım geçtiğimiz hafta da Sivasspor ile 3-3 berabere kalmıştı.
KAYSERİSPOR ÇIKIŞTA
Kayserispor'da Gaziantep FK maçıyla takımın başına geçen Recep Uçar, sarı kırmızılı ekiple 10 maça çıktı. Deneyimli çalıştırıcı, söz konusu maçlarda 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.