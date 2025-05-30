Atatürk Üniversitesi Salon Futbolu Türkiye Şampiyonu Oldu

Basketbol ve voleyboldaki Türkiye şampiyonluklarının ardından bu kez salon futbolunda da büyük bir başarıya imza atan Atatürk Üniversitesi, Üniversitelerarası Salon Futbolu Türkiye Şampiyonasını namağlup tamamlayarak şampiyon oldu ve Üniversiteler Süper Ligine yükseldi.

26-30 Mayıs 2025 tarihleri arasında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen ve Türkiye'nin farklı üniversitelerinden 12 güçlü takımın katıldığı şampiyonada Atatürk Üniversitesi Erkek Salon Futbol Takımı, oynadığı tüm karşılaşmaları kazanarak namağlup bir şekilde zirveye ulaştı. Bu üstün performansıyla dikkat çeken ekip, sadece şampiyonluk kupasını Erzurum'a getirmekle kalmadı, aynı zamanda Üniversiteler Süper Ligi'nde mücadele etme hakkı da kazandı.

Turnuva boyunca sergiledikleri takım ruhu, disiplinli oyun anlayışı ve teknik üstünlükle adından sıkça söz ettiren Atatürk Üniversitesi takımı, finalde de rakibini geçerek başarısını taçlandırdı. Sporcu öğrencilerin bu başarısı, üniversite camiasında büyük bir sevinç ve gururla karşılandı.

"Bu Şampiyonluk, Atatürk Üniversitesinin Gençliğe ve Spora Verdiği Önemin Bir Göstergesidir"

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, salon futbol takımını elde ettiği başarıdan dolayı tebrik ederek şu değerlendirmelerde bulundu: "Üniversitemiz, sadece akademik başarılarıyla değil, aynı zamanda sportif alandaki üstün performanslarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Daha önce basketbol ve voleybol takımlarımızla yaşadığımız gururu, şimdi salon futbol takımımızla bir kez daha yaşadık. Sporcu öğrencilerimizi, teknik ekibi ve bu başarıda emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum. Bu şampiyonluk, Atatürk Üniversitesinin gençliğe ve spora verdiği önemin bir göstergesidir. Süper Lig'de de aynı azim ve başarıyla mücadele edeceklerine yürekten inanıyorum."

Üniversiteler Süper Ligi'nde Atatürk Üniversitesini temsil edecek olan salon futbol takımı, hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor. Hedef ise, yeni sezonda da aynı başarı grafiğini sürdürmek ve üniversiteyi ulusal düzeyde en iyi şekilde temsil etmek. - ERZURUM