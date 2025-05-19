Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Türkiye Genelinde Coşkuyla Kutlandı

Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Türkiye Genelinde Coşkuyla Kutlandı
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Türkiye'nin dört bir yanında kutlamalar yapıldı. Anıtkabir ziyaretleri, gösteri uçuşları ve çeşitli etkinliklerle bayram coşkusu yaşandı.

Atatürk'ün Samsun'a ayak basmasının 106'ıncı yıl dönümü kapsamında, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için Türkiye genelinde kutlamalar yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ankara'da 81 ili temsil eden gençler, milli sporcular ve beraberindeki heyetle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

Samsun'da SoloTürk ve Türk Yıldızları gösteri uçuşları yaptı.

Antalya'da dalgıçlar 1968'de bir fırtına sırasında Kaş açıklarında batan Yunan yük gemisi Dimitris'in batığı önünde, Atatürk posteri ve Türk bayrağı açtı.

Kastamonu Gazi Stadyumu'nda düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında halk oyunları ekipleri kortej yürüyüşü gerçekleştirdi.

Jandarma Genel Komutanlığı Tören Bölüğü, Samsun'da gerçekleştirilen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında gösteri gerçekleştirdi.

Ankara'daki korteje çok sayıda kişi katıldı.

Kayseri'de Zamantı Irmağı'nda düzenlenen 'Sup Festivali'nde bir araya gelen sporcular, etkinlik öncesinde ay-yıldız koreografisi yaptı.

Türkiye'nin çeşitli illerinden başkent Ankara'ya giden Türk Chopper Motor Kulübü üyeleri, 18 Mayıs'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla motosikletleriyle sürüş etkinliği düzenledi.

Etkinlik kapsamında yaklaşık 500 kişi, Etimesgut ilçesinden yola çıkarak Anıtkabir'e motosikletleriyle ulaştı.

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu da motosikletiyle bu etkinliğe katıldı.

BBC
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