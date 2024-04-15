Aslan durdurulamıyor! Galatasaray, Alanyaspor'u deplasmanda 4-0 yendi

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Corendon Alanyaspor ile Galatasaray kozlarını paylaştı. Zorlu müsabaka 4-0 sarı-kırmızılıların üstünlüğüyle tamamlandı. Aslan'a galibiyeti getiren golleri Barış Alper Yılmaz (2), Hakim Ziyech ve Mauro Icardi kaydetti.

FATİH TEKKE ATILDI

Corendon Alanyaspor'da teknik direktör Fatih Tekke, taca çıkan top sonrası bulunduğu alanı terk ederek yardımcı hakeme doğru gidip itirazlarda bulundu. Tekke, bu itirazları sonucunda karşılaşmanın 19. dakikasında kırmızı kart gördü.

İLK YARIDA GOL YOK, DİREK VAR

Corendon Alanyaspor ile Galatasaray arasındaki karşılaşmada her iki takım da birçok gol pozisyonu girse de skor üretmeyi başaramadı ve ilk yarı 0-0 eşitlikle tamamladı. Takımlar, müsabakanın ilk yarısında birer kez direğe takıldı.

BARIŞ ALPER PERDEYİ AÇTI

İkinci yarıda tempoyu arttıran Galatasaray, müsabakanın ikinci yarısına hızlı başladı. Sarı-kırmızılılar, 56. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın attığı golle 1-0 öne geçti.

ZIYECH FARKI 2'YE ÇIKARDI

Cimbom'da teknik direktör Okan Buruk'un karşılaşmanın ikinci yarısında Kerem Aktürkoğlu'nun yerine sahaya sürdüğü Hakim Ziyech, 61. dakikada attığı harika golle farkı 2'ye çıkardı.

BARIŞ ALPER YİNE SAHNEDE

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, karşılaşmanın 72. dakikasında kendisinin 2., takımının ise 3. golünü kaydederek skoru 3-0 yaptı.

PERDEYİ ICARDI KAPATTI

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, 84. dakikasında attığı golle skoru belirledi. Skor 4-0 oldu.

ALANYASPOR SAHADA DA KIZARDI

Alanyaspor'da Leroy Fer, Barış Alper'e yaptığı faul sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

AUIRIER İLK KEZ OYNADI

Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı Serge Aurier, Alanyaspor karşılaşmasına ilk 11'de başlayarak sarı-kırmızılı formayı ilk kez giydi. Yıldız futbolcu, 45 dakika sahada kaldı ve ikinci yarıda yerini Kaan Ayhan'a bıraktı.

GALATASARAY ZİRVEYİ BIRAKMADI

Alanyaspor'u deplasmanda 4-0 mağlup eden Galatasaray, puanını 87'ye yükselterek takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde liderliğini sürdürdü.

GELECEK HAFTA

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'u konuk edecek. Corendon Alanyaspor ise Tümosan Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.