Aşkale Voleybol, Smart Holding Çayeli Spor'u yenerek 2. lige yükseldi

Artvin'de düzenlenen Voleybol 2.lig terfi maçlarında Aşkale Voleybol spor 2. maçında Smart Holding Çayeli Spor'u 3-0 gibi net bir skorla yenerek 2. lige yükselme başarısını gösterdi.

Antrenör Mehmet Kırık idaresindeki Aşkale voleybol takımı ilçe adına da bir ilki gerçekleştirerek Voleybolda 2. Lige yükselmeyi başardı.

Aşkale ekibi ilk maçta Serhat Ardahan 75 Sporu 3-1 yenerek finalde Smart Holding Çayeli Spor'u da 3-0 gibi net bir skorla yenerek 2.ligde oynamaya hak kazandı. - ERZURUM