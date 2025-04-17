Arsenal Real Madrid'i sahasında da yendi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kalan son takımlar

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final etabı tamamlandı. Devler Ligi'nde yarı finale kalan takımlar netleşirken son şampiyon Real Madrid, bu sezon turnuvaya çeyrek finalde veda etti.

INTER TURLADI

İtalyan ekibi Inter, 2-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Alman temsilcisi Bayern Münih'i ağırladı. Guiseppe Meazza Stadı'nda oynanan karşılaşmada ilk yarı gol sesi çıkmadı. Maçın ikinci yarısına hızlı başlayan konuk ekip 52. dakikada Harry Kane'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Inter, 58. dakikada Lautaro Martinez'le beraberliği yakalarken 61. dakikada Benjamin Pavard'ın kafa golüyle skoru 2-1'e getirdi. Bayern Münih, 76. dakikada Eric Dier ile skorda dengeyi sağladı: 2-2. Kalan bölümde skoru korumasını bilen İtalya temsilcisi, tur biletini alan taraf oldu. Inter, yarı finalde Barcelona'yla karşılaşacak.

REAL MADRID ELENDİ

Gecenin diğer rövanş mücadelesinde İngiliz temsilcisi Arsenal, İspanya'nın Real Madrid takımına konuk oldu. Santiago Bernabeu'da oynanan karşılaşmanın 13. dakikasında Arsenal'de Bukayo Saka'nın kullandığı penaltıyı Real Madrid kalecisi Thibaut Courtois kurtardı.

İKİ DAKİKADA İKİ GOL

Maçın 65. dakikasında Saka, Londra ekibini öne geçiren golü attı fakat Real Madrid'in bu gole cevabı gecikmedi ve 67. dakikada Vinicius Junior, maça beraberliği getiren golü attı. Arsenal, 90+3 dakikada Gabriel Martinelli'nin attığı golle tekrar öne geçti ve karşılaşma 2-1 konuk ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.. Karşılaşmanın geri kalan bölümünde de gol olmayınca, ilk maçı da 3-0 alan Arsenal, adını son 4 takım arasına yazdırdı. Arsenal, yarı finalde Paris Saint-Germain ile oynayacak.

Yarı final ilk maçları 29/30 Nisan, ikinci karşılaşmaları ise 6/7 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Final müsabakası ise 31 Mayıs'da Allianz Arena'da yapılacak.