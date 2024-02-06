Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı CEV Kupası'nda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u konuk edecek

Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası çeyrek final rövanş maçında yarın Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u konuk edecek.

Arkas Spor, CEV Kupası çeyrek final ikinci maçında yarın Yunanistan'ın Olympiakos takımını konuk edecek. Atina'da 3-2 mağlup olmasına rağmen avantajlı bir skorla İzmir'e dönen Arkas Spor, rakibini 3-0 ya da 3-1'lik skorlarla mağlup ederek yarı finale yükselmek istiyor. İzmir Atatürk Voleybol Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Bu zorlu mücadeleyi Slobodan Kovacevic (Karadağ) ve Eldar Aliyev (Azerbaycan) hakem ikilisi yönetecek.

Karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulunan Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, tur atlamak ve yarı finale kalmak için taraftar gücünü yanlarında görmek istediklerini belirterek, "Rakibimizi 3-0 ya da 3-1 yendiğimiz takdirde adımızı yarı finale yazdıracağız. Tüm İzmir seyircisini desteğe salona davet ediyoruz" dedi. - İZMİR