Arjantin, Dünya Kupası'nı evine getirdi! Uçaktan ilk inen Messi'den tarihi poz

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin, ülkesine döndü. Başkent Buenos Aires'e inen uçaktan ilk çıkan futbolcu elinde kupayla Lionel Messi oldu. Tangocular daha sonra kupayla şehri turlamak için üzeri açık otobüse binerek havalimanından ayrıldı.

2022 Dünya Kupası finalinde Fransa'yı yenerek şampiyonluğa ulaşan Arjantin, 36 yıl sonra dev turnuvayı kazanmayı başardı. Tarihinde 3. kez Dünya Kupası'nda mutlu sona ulaşan Arjantin, ülkeye dönüş yaptı.

UÇAKTAN İLK ÇIKAN İSİM MESSI

Katar'da şampiyon olduktan sonra milli takım uçağıyla uzun bir yolculuğa çıkan Arjantin, ülkenin başkenti Buenos Aires'e iniş yaptı. Tarihe geçen anlarda Lionel Messi'nin elinde kupayla uçaktan ilk çıkan isim olduğu görüldü.

ŞEHRİ TURLADILAR

Arjantin Milli Takımı, üzeri açık özel bir otobüsle Buenos Aires'i turlamak ve halkla birlikte kutlamalar yapmak için havalimanından ayrıldı.

ARJANTİN FİNALE NASIL GELDİ?

C Grubu'nda 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Arjantin, 6 puanla lider çıktı. Tangocular ilk maçta Suudi Arabistan'a yenilerek herkesi şaşırtmıştı. Arjantin, sonrasında Meksika ve Polonya'yı 2-0'lık skorla mağlup etti. Tangocular son 16 turunda ise Avustralya'yı 1-0'lık skorla yendi. Çeyrek finalde 2-2 biten Hollanda maçı penaltılara gitmiş ve Arjantin kazanmıştı. Tangocular yarı finalde de Hırvatistan'ı 3-0 yenerek finale yükseldi.

36 YIL SONRA GELEN ZAFER

Dünya Kupası finalinde Fransa ile karşılaşan Arjantin, rakibini seri penaltı atışları sonunda yenerek mutlu sona ulaştı. Tangocular, 2-0 öne geçtiği maçta skoru koruyamazken mücadelenin normal süresi 2-2 sona erdi. Uzatma devreleri de karşılıklı gollerle 3-3 biterken, seri penaltı atışlarında Arjantin, 36 yıl sonra kupanın sahibi oldu.