Arda Turan, kendisini beş parasız bırakan Seçil Erzan'ı canlı yayında böyle savundu

Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan, katıldığı bir televizyon programında yüksek kârlı özel fon vaadiyle kendisini dolandıran eski banka müdürü Seçil Erzan ile ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.

"NE YAPMIŞ OLURSA OLSUN BİR KADIN"

Turan, "Bodrum'da bir şey yoktu. Ben hiçbir şey yapmadım. Bizde hiçbir şey yapmadık. Bir akşam öncesinde taraftarları otelimizde ağırladık. Çiçek verdiler. Gayet iyi bir ortamım vardı. Hakem kardeşimiz de iyi bir maç yönetmedi. İnsanlar maalesef çileden çıkarttı. Hem İsmet abiye sorsanız hem bana sorsanız aynı fikirdeyiz. En ufak bir şeyde yine Seçil Erzan ki Seçil Erzan'a ben kendi stadımda bile laf söylenmesini istemem. Ne yapmış olursa olsun bir kadındır. Sonuç olarak içeride hapiste sıkıntı çekiyor" açıklamasını yaptı.

"BİZE ÇOK HAKSIZLIK EDİYORLAR"

Anlatıldığı gibi fahiş faizler olmadığını belirten genç teknik adam, "Bizim paralarımız, çocukluğumuzdan beri tırnaklarımızla kazandığımız helal paramız. Bize verilen kağıtlar, bankanın içinde verilmiş kaşeli kağıtlar. Öyle 'Bire 300 verilmiş' gibi bir durum yok. Pandemi döneminde dolardan kim ne kadar kazandıysa öyleydi. Bize burada çok haksızlık ediyorlar. Anlatıldığı gibi değil. Bu ülkede biz yıllarca elden para alıp dekonta imza attık futbolculuk döneminde. Şunu söylemek istiyorum: Bu kadın, 15 sene boyunca başarı hikayesi olarak bankanın sosyal medyasında duran, bankanın çok güvendiği ve İstanbul'un göbeğinde şube müdürlüğü yapmış birisi. Ben ilk günden son güne şunu söylüyorum: Bankanın yöneticilerinin bir suçu olmayabilir ama bu bankanın çalışanının sorumluluğuna girer. Her şeyi geçtim, biz mağduruz" ifadelerini kullandı.

"PARANIN AZIYLA DA ÇOĞUYLA DA GOCUNMAM"

Arda Turan, "Bugün sen para kaybetsen ben üzülür ve 'Geçmiş olsun.' derim, hatta 'Bir şeye ihtiyacın var mı?' derim. Seninle gülüp eğlenip dalga geçmem. Ben Göztepe taraftarını çok seviyorum ama ilk fırsatta 'Seçil Erzan' dediler. Bandırma'ya gidiyorum, diyorlar. Bodrum'a gidiyorum, diyorlar. Bana bir şey olmaz, Allah bana sağlık verdikçe çalışırım. Paranın azıyla da çoğuyla da gocunmam" dedi.

EN ÇOK KAYBEDEN ARDA TURAN

Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan, 13 milyon 900 bin dolarla fona en çok para yatıran ve 7 milyon 500 bin dolarla en çok para kaybeden isim olarak göze çarpıyor.