Arda Turan, futbol oynadığı dünya devinin başına geçebilir

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'un teknik direktörü Arda Turan'ın ilerleyen dönemde çalıştıracağı takım için İspanyol basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

ATLETICO SIMEONE'NİN YERİNE HOCA ARIYOR

LaLiga ekiplerinden Atletico Madrid, 13 yıldır takımın teknik direktörlüğünü yapan ve birçok başarıya imza atan Diego Simeone'nin yerine arayışlara başladı. Relevo'nun haberine göre; Atletico Madrid, yeni futbol direktörü Carlos Bucero'nun 5 ay önce göreve gelmesinden bu yana Simeone sonrası dönem için hazırlık yapıyor.Haberde bu arayışın esas sebebinin 13 yıldır kulübün başında olan Simeone'nin bir gün gerçekleşecek ayrılığını olabildiğince az hasarlı atlatma isteği.

ADAYLARDAN BİRİSİ ARDA TURAN

Atletico Madrid'e yakın kaynaklara göre kulüp yönetiminin Simeone sonrası düşündüğü isimlerden birisi de Arda Turan. Fernando Torres, Gabi, Filipe Luis gibi isimler üzerinde de duran yönetim, Arda Turan'ın kısa sürede Eyüpspor ile başarılı işlere imza atması sebebiyle genç teknik adamı da listesine aldı.Haberde, Atletico Madrid yönetiminin Arda Turan'ı izlemeye aldığı ve Simeone sonrası dönem için en önemli adaylardan birisi olarak belirlediği kaydedildi.

SEBEBİ OYUNCULAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN AZALMASI

Öte yandan kulüp içinde Simeone'nin etkisi sebebiyle bir konfor alanı yaratıldığı ve diğer departmanların "yeterince iyi çalışmadığı" düşüncesi hakim. Ayrıca Arjantinli teknik direktörün oyuncular üzerinde eskisi kadar etkili bir gücü olmadığı ve başarılı sezonların devamının gelmemesinin en büyük sebebi olarak bu durumun görüldüğü belirtildi.

DÜNYANIN EN ÇOK KAZANAN TEKNİK DİREKTÖRÜ

Diego Simeone'nin dünyanın en çok kazanan teknik direktörlerinden birisi olması da kulübe maddi anlamda büyük bir yük getiriyor. 2023'te yapılan yeni düzenlemeyle Simeone'nin maaşı sezon bazında %45-55 oranında azaltıldı. Ancak toplamda Simeone'ye, 2023-2024 sezonunun kalan maaşıyla birlikte, 2026-2027'ye kadar olan dönemi kapsayan üç yıllık maaşı ödenecek. Bu düzenleme, Simeone'nin toplamda 100 milyon euroyu aşan bir gelir elde etmesini sağlarken kulübün yıllık maaş bütçesinde 19 milyon euro tasarruf yapmasına olanak tanıyor.