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Arda Turan'dan Beşiktaş Maçı Öncesi Açıklamalar

Arda Turan'dan Beşiktaş Maçı Öncesi Açıklamalar
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Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Beşiktaş maçı öncesi önemli oyunculara sahip bir takımla karşılaşacaklarını belirterek, güzel bir futbolla iyi bir sonuç hedeflediklerini ifade etti. Kayserispor maçı sonrası ise takımın performansını değerlendirdi.

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Süper Lig'in 25. haftasında oynayacakları Beşiktaş maçını öncesi yaptığı açıklamada, önemli oyuncuları ve yeni bir sistemi olan büyük bir takıma karşı oynayacaklarını söyleyerek, "Beşiktaş karşısında güzel bir futbolla iyi bir sonuç almak istiyoruz" dedi.

Eyüpspor, Teknik Direktör Arda Turan'ın Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynayacakları Beşiktaş ve geride kalan haftada oynadıkları Kayserispor maçıyla ilgili açıklamalarının yer aldığı bir metin paylaştı. Cuma günü çok çabuk bir şekilde maç oynayacaklarını aktaran Turan, "Çok büyük bir takımla oynayacağız. Önemli oyuncuları ve yeni bir sistemi olan çok büyük bir takımla oynayacağız. En iyi halimizle Beşiktaş karşısında güzel bir oyun oynamak ve iyi bir skor almak istiyoruz. Biz Eyüpspor'un gidişatından, Eyüpspor tarihi için çok mutluyuz. Eyüpspor 4. sıradaki pozisyonunu korumak için Beşiktaş ile maç oynuyor. Bu bizim için muhteşem bir şey. Bunun keyfini çıkartmaktan vazgeçmeyeceğiz. O yüzden taraftarlarımızı, kadınları, çocukları ve gençleri Cuma günü maça bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Yapılan açıklamada Kayserispor maçıyla ilgili değerlendirme şu şekilde:

"VAR hakemini ve maçın hakemini tebrik ederim. Sadece her taç, her aut vuruşu yavaş kullanıldı. Faul standardı düşüktü. Kendilerinden ricam bunlara dikkat etmeleri. Bu oyunu iyileştirip, güzelleştirmemiz için faul standartını yüksek tutup oyunu çabuk oynatmalıyız. Bu konuda hakemin iyi maç yönetmesine rağmen, bu konuda zayıf kaldığını düşünüyorum. Bunlara dikkat ederlerse daha mutlu olacağım. Genel itibarıyla iyi maç yönettiler.

Kayseri gibi önemli şehirler bu durumdayken önemli reaksiyonlar verirler. Bunu maçtan önce konuşmuştuk ancak maçın başından itibaren buna hazır değildik. Kayserispor temasa bizden daha hazırdı. İlk yarı pozisyon vermememize rağmen üretkenlik konusunda iyi değildik. Bire birde üstünlüğü rakibe bıraktık, topa sahip olmamıza rağmen, çözümleri bulmamıza rağmen yavaş ve etkisizdik. İkinci yarıya reaksiyon göstererek başladık. Merkez kapalıyken kenar çözümlerine odaklandık. Önemli işler yaptık ve golü bulduk. Golü bulduktan sonra oyunu kontrol edemedik. Çok fazla pas hatası yaptık, çok fazla oyunu git gele çevirdik. Sonunda da Kayserispor pozisyonlar buldu. 90. dakikada gol attılar. Golün oluş şekli ve dakikası bizim için üzücü olsa da, ben bizim için kazanılmış bir puan olarak görüyorum. Çünkü sahaya istediğimiz oyunu yansıtamadık. Bundan dolayı mutsuzuz. Oyuncularımızla beraber bu hafta "Nerede hata yaptık ve nasıl birbirimizi düzeltebiliriz?" diye oturup konuşacağız.

Bu saatten sonra bütün maçların böyle geçeceğini düşünüyorum. Bütün takımların hedefi var, temasa ve bu enerjiye hazır olmazsak zorlanırız. Çünkü biz Eyüpspor olarak aslında ilk seneki hedefimizi neredeyse ulaşmış durumdayız. Bu seneyi maddi açıdan iyi geçirip, gelir gider dengesini sağlayıp önümüzdeki sene iyi bir takım kurmak istiyoruz. O yüzden geleceği planlarken, bazen bu hedefsizlik durumu ister istemez bizim enerjimizi düşürebilir. Buna dikkat edeceğiz. Oyuna sadık kalıp, keyfini çıkartmaya çalışacağız. Gidebildiğimiz kadar yukarıya gitmek istiyoruz. Kayserispor maçı için üzgünüz. Maçı kazandaydık da oyun olarak üzüntüm devam edecekti." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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