Aralarında Süper Lig ekipleri de var! Şike soruşturması kapsamında 13 takıma küme düşme tehlikesi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bahis soruşturmasında 32 kişi gözaltına alındı. Rakip takım lehine bahis oynadıkları belirlenen yöneticiler nedeniyle dosya şike kapsamına alınırken, 13 kulüp için küme düşme ihtimali gündeme geldi.
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bahis soruşturmasında 13 kulüpten 33 yönetici gözaltına alındı.
- Gözaltına alınan yöneticilerin kendi takımlarının maçlarında rakip takımın kazanmasına yönelik bahis oynadıkları iddia ediliyor.
- Şike tespiti halinde, suça karışan takımların bir alt lige düşürülme cezası ile karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bahis soruşturmasında, İstanbul merkezli 10 farklı ilde, 33 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, Süper Lig ve 1. Lig kulüp yöneticileri gözaltına alındı.
32 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
33 şüpheliden 32'si yakalanarak emniyete götürülürken, firari bir şüpheli aranıyor. Gözaltına alınan isimlerin, kendi yöneticisi oldukları takımların maçlarında rakip takımın kazanmasına yönelik bahis oynadıkları dile getirildi.
İŞ BAHİSTEN ŞİKEYE DÖNDÜ
Daha önce hakemler, futbolcular ve teknik adamlar üzerinden yürütülen operasyon, bu kez yöneticilere sıçradı. Süper Lig ve 1. Lig'deki kulüpleri mercek altına alan savcılık, yeni dalgadaki şüphelilerin doğrudan kendi maçlarının sonuçlarına etki edecek şekilde, 6222 sayılı kanunun 11. Maddesine muhalefetten soruşturulması olayı resmen bir "şike" dosyasına dönüştürdü.
TFF, YARGIYI BEKLEYECEK
Kendi takımlarının aleyhine bahis oynamak Disiplin Talimatı'nın (FDT) 56. Maddesi gereğince sadece kişileri değil, kulüpleri de doğrudan bağlıyor. İlgili maddeye göre; şike eyleminin tespiti hâlinde, suça karışan takımların bir alt lige düşürülmesi yaptırımı çok net. Federasyon, yakın geçmişte Ankaraspor-Nazillispor maçıyla ilgili bahis ve müsabaka sonucunu etkileme incelemelerinde TFF, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararının beklenmesine hükmetmişti.
PARA TRAFİĞİNE BAKILACAK
Federasyonun yine 'yargı kararını bekleme' teamülünü uygulaması bekleniyor. Yasa dışı bahis soruşturmasını başlatan eski Cumhuriyet Başsavcısı yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek, geçtiğimiz günlerde "Bahis kişileri ilgilendirir. Şike oluşması için para trafiğine bakmak lazım" ifadelerini kullanmıştı. Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, özellikle şüphelilerin "para trafiğini" derinlemesine mercek altına alacak ve bir usulsüzlük tespit etmesi halinde, mahkemeye şikeden sevklerini gerçekleştirecek.
KÜME DÜŞME TEHLİKESİ
Yürütülen operasyon kapsamında, elde edilen bulgulara göre şike yaptığı tespit edilen yöneticilerin bağlı olduğu kulüplerin küme düşme cezası ile karşı karşıya kalabileceği öğrenildi.
İŞTE GÖZALTINA ALINANLAR 13 KULÜPTEN 33 YÖNETİCİ
Giresunspor (9): Erdinç Hıdımoğlu, Ersin Sarıkaya, Ferhat Karademir, Gürkan Temür, İbrahim İnaç, Mustafa Tütüncü, Osman Topal, Tahsin Çoban, Yunus Emre Demirkol
Konyaspor (7): Hakan Faydasıçok, Kamil Yücel, Muhammet Ali Atasever, Osman Öztürk, Osman Serper
Antalyaspor (5): Aytaç Altay, Bahadır Haktanır, Cem Koç, Cesur Burak Akar, Tuncay Gülel
Adana Demirspor (3): Abdullah Sancak, Burhan Serkan Kalmaz, İhsan Çetinkaya
Alanyaspor (2): Hüsamettin Akyüz, Hüseyin Gümrükçüler
Denizlispor (2): Hüseyin Sorudak, Yavuz Cinkaya
Ankaragücü (1): Adem Başbilen
Yeni Malatya (1): Ahmet Topdağ
Kocaelispor (1): Orhan Dönmez
Bodrumspor (1): Caner Tuna
G.Birliği (1): Süleyman Yurtseven
Göztepe (1): Enes Memiş
Sivasspor (1): Yasin Ocak