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Antalyaspor'u 2-1 yenen Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi

Antalyaspor'u 2-1 yenen Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi
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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 3. hafta maçında Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, bu sonuçla 3'te 3 yaparak grubunu lider tamamladı ve çeyrek finale yükseldi. Akdeniz ekibi ise 3 puanla turnuvadan elendi. Öte yandan Kara Kartal'da ilk kez ilk 11'de forma giyen yeni transfer Keny Arroyo, yeni takımdaki ilk golünü attı.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 3. hafta maçında Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park'taki mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanan siyah-beyazlılar, grubunu lider tamamlayarak adını çeyrek final yazdırmayı başardı.

ARROYO İLK GOLÜNÜ ATTI

Beşiktaş, 10. dakikada Keny Arroyo ile öne geçti. Arroyo, Arthur Masuaku'nun getirdiği topu ağlara gönderdi ve Beşiktaş'ta ilk kez 11'de başladığı karşılaşmada yeni takımdaki ilk golünü attı. Siyah-beyazlılar, genç futbolcunun golüyleilk yarıyı önde tamamladı.

Antalyaspor'u 2-1 yenen Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi

ANTALYASPOR EŞİTLİĞİ BULDU

Antalyaspor, karşılaşmanın 64. dakikasında Beşiktaş karşısında 1-1'lik eşitliği buldu. Bu dakikada Townsend'in sağ kanattan ceza sahasına açtığı ortada Milosevic kafa vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Antalyaspor'u 2-1 yenen Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi

BEŞİKTAŞ'TA SAKATLIK

Antalyaspor ile karşılaşan Beşiktaş'ta bir sakatlık yaşandı. Siyah-beyazlılarda maça ilk 11'de başlayan Jonas Svensson, 71. dakikada sakatlandı ve sekerek oyundan çıktı. Beşiktaş'ta Svensson yerine Onur Bulut oyuna dahil oldu.

Antalyaspor'u 2-1 yenen Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi

RAFA SILVA'DAN ENFES GOL

Beşiktaş, karşılaşmanın 76. dakikasında bir kez daha öne geçti. Rakip ceza sahasına girmeden topla buluşan Rafa Silva, yaydan yaptığı sert ve düzgün bir vuruşla fileleri buldu ve Beşiktaş'ı 2-1 öne geçirdi.

LİDER OLARAK ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİ

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve bu sonucun ardından Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda 9 puana yükseldi. Gruptaki tüm maçlarını kazanan siyah-beyazlılar, lider olarak çeyrek finale yükseldi. Antalyaspor ise 3 puanla turnuvaya veda etti. Beşiktaş'ın çeyrek finaldeki rakibi çekilecek kuranın ardından belli olacak. Kara Kartal, grup lideri olduğu için diğer gruplardan gelecek ikincilerden biriyle karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, liderlik avantajıyla tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final maçını sahasında oynayacak.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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