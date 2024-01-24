Antalyaspor, Sivasspor'u 2-1 mağlup etti
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Antalyaspor, sahasında karşılaştığı Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. Maçta yaşanan önemli dakikalar ve gol detayları da yer aldı.
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Antalyaspor, sahasında karşılaştığı Sivasspor'u 2-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada soldan ceza sahasına giren Buksa'nın sert şutunu kaleci Ali Şaşal çıkardı.
69. dakikada savunmada Güray Vural'ın kaptırdığı topta Manaj araya girip pasını Barrow'a aktardı. Bu futbolcunun ceza sahası içinden vuruşunu kaleci Leite kurtardı.
77. dakikada Kerem Atakan Kesgin'in penaltı noktasına ortasında Camara'nın kafa vuruşunda kaleci Leite topu kornere çeldi.
86. dakikada Güray'ın sol kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Milosevic'in şutunda kaleci Ali Şaşal gole izin vermedi.
Hakemler: Turgut Doman, Mustafa Sönmez, Hakan Karabalcık
Antalyaspor: Leite, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural, Kaluzinski, Bytyqi (Milosevic dk. 79), Safuri (Van de Streek dk. 87), Saric (Erdal Rakip dk. 79), Larsson, Buksa (Assombalonga dk. 90)
Yedekler: Ataberk Dadekdeniz, Bünyamin Balcı, Ömer Toprak, Mert Yılmaz, Naldo, Emre Uzun
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli (Emre Gökay dk. 87), Appindangoye, Camara, Uğur Çiftçi, Mehmet Albayrak, Poungouras, Abdülkadir Parmak (Burak Kapacak dk. 65), Emrah Başsan (Kerem Atakan Kesgin dk. 65), Manaj, Koita (Barrow dk. 46)
Yedekler: Muammer Zülfikar Yıldırım, Erhan Erentürk, Oğuzhan Aksoy, Mehmet Talha Şeker, Yusuf Çağlar Kefkir, Eren Kaya
Teknik Direktör: Bülent Uygun
Goller: Koita (dk. 13) (Sivaspor), Buksa (dk. 27 pen.), Saric (dk. 45+3) (Antalyaspor)
Sarı kart: Poungouras (Sivasspor), Bahadır Öztürk, Safuri (Antalyaspor) - ANTALYA