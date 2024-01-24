Üye Girişi
Haberler

Antalyaspor, Sivasspor'u 2-1 mağlup etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Antalyaspor, sahasında karşılaştığı Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. Maçta yaşanan önemli dakikalar ve gol detayları da yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Antalyaspor, sahasında karşılaştığı Sivasspor'u 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada soldan ceza sahasına giren Buksa'nın sert şutunu kaleci Ali Şaşal çıkardı.

69. dakikada savunmada Güray Vural'ın kaptırdığı topta Manaj araya girip pasını Barrow'a aktardı. Bu futbolcunun ceza sahası içinden vuruşunu kaleci Leite kurtardı.

77. dakikada Kerem Atakan Kesgin'in penaltı noktasına ortasında Camara'nın kafa vuruşunda kaleci Leite topu kornere çeldi.

86. dakikada Güray'ın sol kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Milosevic'in şutunda kaleci Ali Şaşal gole izin vermedi.

Hakemler: Turgut Doman, Mustafa Sönmez, Hakan Karabalcık

Antalyaspor: Leite, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural, Kaluzinski, Bytyqi (Milosevic dk. 79), Safuri (Van de Streek dk. 87), Saric (Erdal Rakip dk. 79), Larsson, Buksa (Assombalonga dk. 90)

Yedekler: Ataberk Dadekdeniz, Bünyamin Balcı, Ömer Toprak, Mert Yılmaz, Naldo, Emre Uzun

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli (Emre Gökay dk. 87), Appindangoye, Camara, Uğur Çiftçi, Mehmet Albayrak, Poungouras, Abdülkadir Parmak (Burak Kapacak dk. 65), Emrah Başsan (Kerem Atakan Kesgin dk. 65), Manaj, Koita (Barrow dk. 46)

Yedekler: Muammer Zülfikar Yıldırım, Erhan Erentürk, Oğuzhan Aksoy, Mehmet Talha Şeker, Yusuf Çağlar Kefkir, Eren Kaya

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Goller: Koita (dk. 13) (Sivaspor), Buksa (dk. 27 pen.), Saric (dk. 45+3) (Antalyaspor)

Sarı kart: Poungouras (Sivasspor), Bahadır Öztürk, Safuri (Antalyaspor) - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Güray Vural Antalyaspor Sivasspor Maç Sonucu Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title