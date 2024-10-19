Canlı anlatım! Mücadelede ilk gol geldi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşıyor. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda yapılan maç saat 19.00'da başladı. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetiyor.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Ligde geride kalan 8 haftada 7 galibiyet, 1 beraberlik alan sarı-kırmızılı takım, 22 puan topladı. Ligdeki 3 namağlup takımdan biri olan Galatasaray, en yakın takipçisi Samsunspor'un 4 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

Antalya temsilcisi ise ikişer galibiyet ve beraberlik ile 4 yenilgi yaşadı. Kırmızı-beyazlı takım, topladığı 8 puanla haftaya 14. sırada girdi.

İLK 11'LER

Antalyaspor; Piric, Mert, Veysel, Thalisson, Güray, Erdal, Petrusenko, Townsend, Larsson, Van de Streek, Samudio.

Galatasaray ; Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sallai, Mertens, Yunus, Icardi.

CANLI ANLATIM

25' Galatasaray'da Sara sağ kanatta koşu yapan Sallai'ye pasını verdi. ceza sahasının sağ çarprazından şutunu çeken Sallai kaleci Piric'e takıldı. Karar korner.

24' KAÇTI! Galatasaray'da Yunus harika bir topuk pasıyla ceza sahasının solunda Sara ile topu buluşturdu. Sara'nın şutu savunmadan döndü.

23' Galatasaray'da oyuna devam edemeyen Jakobs yerine Berkan Kutlu oyuna dahil oldu.

21' Galatasaray'da Jakobs sol kanatta ilerlerken topu taca attı ve kendini yere bıraktı. Sağlık ekipleri oyun alanına geldi.

19' Galatasaray'da Torreıra oyun akışı içerisinde yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

18' Orta alanda karşılıklı top kayıpları yaşanıyor.

17' Galatasaray'da Jakobs, orta sahanın sağ tarafında Townsend'e faul yaptı. Antalyaspor serbest vuruş kullanacak.

16' Antalyaspor kendi yarı alanında top çeviriyor.

13' Antalyaspor'da Samudio'nun sağ kanattan ceza sahasına açtığı ortada Davinson Sanchez araya girdi ve topu kornere gönderdi.

12' Antalyaspor'da Townsend'in ceza sahası dışından sağ ayak içiyle yaptığı vuruş kendi takım arkadaşına çarparak auta gitti.

11' Galatasaray'ın sağ kanattan Mertens ile kullandığı köşe vuruşunda Icardi 6 pasın sağ tarafından yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

10' GOOOOOOOOOOOOL MAURO ICARDI!

9' Galatasaray'da ceza sahasının sol dışından Yunus'un sol ayağı ile çektiği şut savunmadan sekerek altı pasın sol tarafında Icardı'de kaldı. Icardı'nın dar açıdan vurduğu şut doğrudan dışarı gitti.

7' KAÇTI! Galatasaray'da Icardı ceza sahasının sağından 6 pasa koşan Yunus Akgün'e yerden bir pas verdi. Savunmada Mert Yılmaz araya girdi ve tehlikeyi önledi.

3' Galatasaray'da Jakobs'un sol kanattan açtığı ortada Antalyaspor savunması topu karşıladı ve tehlikeyi önledi.

2' Galaasaray'da Abdülkerim, yarı sahasından çıkmak isterken orta sahada topu Antalyaspor'lu futbolcuya kaptırdı. Larson'un Samudio'ya ara pasında savunma araya girdi ve topu taça gönderdi.

1' Maç başladı. İki takıma da başarılar...