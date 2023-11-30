Antalya'da Yurtlar Arası Spor Müsabakaları Başladı

Antalya'da düzenlenen yurtlar arası spor müsabakaları başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen organizasyon, yurtlarda kalan öğrencilerin fiziki gelişimlerine katkı sağlamayı ve birlik, beraberlik duygularını güçlendirmeyi amaçlıyor. Müsabakaların ilk ayağı masa tenisi, satranç, badminton, Türk okçuluğu, bilardo, atletizm, tenis, yüzme ve bilek güreşi branşlarında gerçekleştiriliyor.

Antalya'da düzenlenen yurtlar arası spor müsabakaları başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, her yıl düzenlenen organizasyon ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yurtlarda kalan öğrencilerin fiziki gelişimlerine katkı sağlamak, aralarındaki birlik, beraberlik ve centilmenlik duygularını güçlendirmek amaçlanıyor.

Yurtlar arası spor müsabakalarının Antalya il elemeleri masa tenisi, satranç, badminton, geleneksel Türk okçuluğu, bilardo, atletizm, tenis, yüzme, bilek güreşi branşlarında başladı. Turnuvaların ikinci ayağı ise voleybol, basketbol, futbol, halk oyunları branşlarında aralık ve ocakta gerçekleştirilecek.

Müsabakalar sonunda kategorilerinde dereceye giren sporcular ise Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından belirlenecek tarihlerde düzenlenecek grup ve Türkiye finallerinde illerini temsil etmeye hak kazanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, öğrencilerin müsabakalara yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, "Yurtlarımız artık öğrencilerimize sadece barınma imkanı sunan bir yer olmaktan çıkıp, eğitim, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle onların bedensel, zihinsel, sosyal ve kültürel yönden gelişimlerine katkıda bulunan büyük bir eğitim yuvasına dönüştü. Öğrencilerimiz kişisel gelişim atölyelerimizin yanında sportif faaliyetler içinde olması için yurtlarımızda eş zamanlı etkinlikler düzenliyoruz. Yurtlar arası turnuvaların il elemelerinde öğrencilerimizden gelen talepler doğrultusunda farklı branşlarda müsabakalarımızın startını verdik. Tüm öğrencilerimize müsabakalarda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.