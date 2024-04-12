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Antalya'da Dünya Yürüyüş Takım Şampiyonası'na 52 ülkeden 431 sporcu katılacak

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Antalya'da yapılacak Dünya Yürüyüş Takım Şampiyonası'na katılacak ülke ve sporcu sayısı belli oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre, 21 Nisan Pazar günü düzenlenecek organizasyon için 52 ülkeden 431 sporcu Antalya'ya gelecek.

Dünya Yürüyüş Takım Şampiyonası'na branşın önde gelen isimleri katılacak. Olimpiyat şampiyonları İtalya'dan Antonella Palmisano ve Massimo Stano ile Polonya'dan Dawid Tomala, bu yarışın iddialı isimleri arasında yer alıyor.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen son Dünya Şampiyonası'nda 20 ve 35 kilometrede çifte şampiyonluk kazanan İspanyol Alvaro Martin ile Maria Perez de Antalya'da kürsüye en yakın isimler arasında gösteriliyor.

Tokyo Olimpiyatları'nın madalyalı sporcuları Kolombiyalı Lorena Arenas, Kanadalı Evan Dunfee, Alman Jonathan Hilbert, Japon Koki Ikeda ve Çinli Liu Hong'un yanı sıra 2023 Dünya Şampiyonası'nın madalyalı sporcuları Brezilyalı Caio Bonfim, Japon Masatora Kawano ve Avustralyalı Jemima Montag da listedeki önemli isimler arasında yer alıyor.

İsveçli Perseus Karlstrom, Ekvadorlu Brian Pintado, Alman Christopher Linke, Japon Ryo Hamanishi ve İspanyol Paul McGrath da Antalya'da mücadele edecek.

Ev sahibi Türkiye'nin 16 kişilik kadrosunda, dünya ve Avrupa şampiyonalarında madalya kazanan Meryem Bekmez, dünya dördüncüsü Salih Kokmaz ve 20 yaş altı dünya şampiyonu Mazlum Demir de bulunuyor.

Kaynak: AA / Spor

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