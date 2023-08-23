Antalya'da Casus Yazılım Dolandırıcılığına Karşı Operasyon: 2 Kişi Yakalandı

Antalya'da sosyal medya platformlarında ve çeşitli dijital mecralarda vatandaşların ilgisini çekecek şekilde içerikler ve başlıklar kullanarak casus yazılım programlar aracılığıyla dolandırıcılık yapan 2 kişi yakalandı. Şüphelilerden biri adli kontrol ile serbest bırakılırken, diğeri ise tutuklandı.

ANTALYA'da sosyal medya platformlarında ve çeşitli dijital mecralarda vatandaşların ilgisini çekecek şekilde içerikler ve başlıklar kullanarak casus yazılım programlar aracılığıyla dolandırıcılık yapan 2 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden P.I. adli kontrol ile bırakılırken, M.D. ise tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında ve çeşitli dijital mecralarda vatandaşların ilgisini çekecek şekilde içerikler ve başlıklar kullanılarak yapılan paylaşım ve gönderilerle, vatandaşların linklere tıklaması sonucu bu içeriklerin altına gizlenmiş casus yazılım programlar aracılığıyla, vatandaşların mobil cihazları ve uygulamalarını kontrol ederek, mobil bankacılık uygulamalarına erişim sağlayıp kredi başvurusunda bulunarak veya hesaplarında bulunan paraları, elektronik ödeme ve para kuruluşlarına ait hesaplar veya banka hesaplarına göndererek, menfaat sağlayan 2 kişiyi tespit etti. Ekipler bu kişilerin M.D. ve P.I. olduğunu belirlerken, operasyonla 2 kişiyi yakaladı. M.D. ve P.I.'nın ikametinde yapılan aramalarda suçta kullanılan dijital materyallere el konuldu. Haklarında yapılan işlemlerin ardından sevk edildikleri mahkemece P.I. adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, M.D. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.(DHA)