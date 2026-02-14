Haberler

Antalya'da 80 öğrenci Samsunspor maçının ardından tribünü temizledi

Elmalı İbrahim Bedrettin Fen Lisesi'nde eğitim gören 80 öğrenci, Antalyaspor-Samsunspor maçını tribünden izledi. Maçın son düdüğünün ardından harekete geçen öğrenciler, bulundukları tribünü temizledi.

  • Antalya'nın Elmalı ilçesinden 80 öğrenci Antalyaspor-Samsunspor maçını izledikten sonra tribündeki çöpleri topladı.
  • Öğrenciler, Elmalı'da yürütülen 'Temiz Okul Temiz Elmalı' projesinden ilham alarak tribün temizliği yaptı.

Antalya'nın Elmalı ilçesinden Antalyaspor- Samsunspor maçını izlemeye gelen öğrenciler, maçın ardından bulundukları tribünü temizledi.

ANTALYALI ÖĞRENCİLER MAÇI TRİBÜNDEN İZLEDİ

Elmalı İbrahim Bedrettin Fen Lisesi'nde eğitim gören 80 öğrenci, Antalyaspor yönetimiyle iletişime geçen öğretmenleri ile ilçeden otobüslerle Antalya'ya geldi. Maç öncesinde stadı gezen ve kulübün sembolü akrep heykelinin önünde fotoğraf çektiren öğrenciler, Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda tribündeki yerlerini alarak, statta maç izlemenin keyfini yaşadı. Antalyaspor'un atkı ve şapkaları hediye edilen öğrenciler, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Antalyaspor-Samsunspor maçını izledi. Öğrenciler, maç boyunca tezahüratlarla Antalyaspor'u destekledi.

MAÇ SONUNDA TRİBÜNDEKİ ÇÖPLERİ TOPLADILAR

Maçın ardından öğrenciler, ilçelerinde yürütülen "Temiz Okul Temiz Elmalı" projesinden ilham alarak, bulundukları tribünlerdeki çöpleri topladı.

'BU TÜR PROJELERİN YAYGINLAŞMASINI İSTİYORUZ'

Programı organize eden öğretmenlerden Uğur Keskin, kaymakamlıkça başlatılan proje kapsamında çocuklara bulundukları her yeri temiz bırakmayı aşılamaya çalıştıklarını söyledi. Öğretmen olarak öğrencilerin projeye ilgisinden memnun olduğunu vurgulayan Keskin, "Çocuklar böyle bir atmosferde bu davranışlarıyla umarım diğerlerine de örnek olmuştur. Bu tür projelerin yaygınlaşmasını istiyoruz." dedi.

