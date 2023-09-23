Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Cenk Özcan: 'Zor bir maçtı'

Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Cenk Özcan, Giresunspor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, 'Zor bir maç olacağını biliyorduk. Bizim için bir eşik maçıydı' dedi.

Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Cenk Özcan, 3-1 kazandıkları Giresunspor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Bizim için bir eşik maçıydı" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında Giresunspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti. Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Cenk Özcan, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Galibiyet için hafta başından beri çalıştıklarını dile getiren Özcan, "Güne başlarken zor bir maç olacağını biliyorduk. Bizim için bir eşik maçıydı. Serhat Hocamız ve ekibi hafta başından beri rakibin artılarına ve eksilerine yönelik opsiyonel çalışmalar yaptı. Bunun sonucunda da bugün maçı aldık. En büyük yaptığımız çalışmalardan biri de rakibin iki sol ayaklı stoperle oynamasını kendimize nasıl bir avantaj ve dezavantaj olacağını düşünerek bir kurgu planladık. Bu kurgunun sonunda gülen taraf olduk" diye konuştu.

"Bu hafta duran toplardan 2 gol attık"

Maç için yapılan birçok hazırlık olduğunu ve bunların arasında duran toplar da olduğunu söyleyen Özcan, "Geçen hafta 12 korner attık fakat gol atamadık. Ondan önceki hafta 8 korner attık yine gol atamadık. Bu hafta ise duran toplardan 2 gol attık. Biz her hafta çalışan, eksiklerini tamamlayan ve daha ilerisi için plan program içerisinde olan bir takımız" ifadelerini kullandı.

Özcan, konuşmasının ardından tüm Ankara Keçiörengücü futbolcularını galibiyetten ötürü tebrik etti. - ANKARA