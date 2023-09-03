Ankara Büyükşehir Belediyesi, CEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nın canlı yayınını yağış nedeniyle iptal etti
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam ve Atatürk Çocukları Parkı, Gazi Park ve Altınpark'ta yapılacak olan 2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın canlı yayınını yoğun yağış nedeniyle iptal ettiğini duyurdu.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesabından; "CEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası finali için parklarımızda dev ekranlarda yapacağımız gösterimler yoğun yağış nedeniyle iptal edilmiştir. Filenin Sultanları'na başarılar diliyoruz" açıklaması yaptı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, bugün Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam ve Atatürk Çocukları Parkı, Gazi Park ve Altınpark'ta canlı yayınlayacağı 2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nı yağış nedeniyle iptal ettiğini duyurdu. Belediyenin sosyal medya hesabından paylaşım şu şekilde:
"CEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası finali için parklarımızda dev ekranlarda yapacağımız gösterimler yoğun yağış nedeniyle iptal edilmiştir. Filenin Sultanları'na başarılar diliyoruz."