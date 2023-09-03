Ankara Büyükşehir Belediyesi, CEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nın canlı yayınını yağış nedeniyle iptal etti

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam ve Atatürk Çocukları Parkı, Gazi Park ve Altınpark'ta yapılacak olan 2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın canlı yayınını yoğun yağış nedeniyle iptal ettiğini duyurdu.