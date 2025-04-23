Anıtkabir'i ziyaret eden CHP lideri Özel'i şaşırtan Ali Koç sorusu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen resmi törene katıldı.

"ALİ KOÇ BURADA MI?"

CHP liderine törenden ayrıldığı sırada küçük bir çocuk tarafından "Ali Koç burada mı?" şeklinde bir soru yöneltildi. Küçük çocuğun bu sorusuna şaşıran Özel, "O İstanbul'daki törenlere katılıyor olabilir" yanıtını verdi.

"ÇOCUKLAR HAK ETTİKLERİ BAYRAMI KUTLAMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Öte yandan Özel, törenin ardından kendisine seslenen çocuklarla fotoğraf çektirdi, isteyenlere imza verdi. Özel, çocukların kendisine yoğun ilgisini, "Çocuklar hak ettikleri bayramı kutlamaya çalışıyorlar. Biz de bayram, herkes için bayram gibi kutlansın istiyoruz. Arkadaşlarımız cezaevinde, ülke yoksul, çocukları bile koruyamayan bir dönemdeyiz. Ümit ediyorum, gelecek bayram hem çocuklar için hem Türkiye için gerçek bir bayrama dönüşür. Onun için Türkiye'nin bir değişim umuduna ihtiyacı var. Vatandaşta olan bu umudu baltalamaya çalışıyorlar, ele geçirdikleri yargı gücüyle. Bununla mücadele etmeye, direnmeye devam edeceğiz. Çocukların umudunu, neşesini, heyecanını görüyorsunuz" ifadeleriyle değerlendirdi.