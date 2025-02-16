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Ancelotti açıklamak zorunda kaldı: Arda Güler'in bu görüntüsü İspanya'yı karıştırdı

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Osasuan ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında bir darbe daha alan Real Madrid'de milli futbolcumuz Arda Güler, puan kaybedilen son 3 maçta da süre alamadı. Karşılaşmaya yedek başlayan Arda'nın ısınırken oyuna alınmayacağını öğrendikten sonra yayına yansıyan görüntüleri İspanya'da çok konuşuldu. Birçok Madrid taraftarı, Ancelotti'ye tepki gösterdi ve İtalyan teknik adamdan açıklama geldi.

LaLiga lideri Real Madrid, 24. haftada Osasuna ile deplasmanda karşı karşıya geldi. 1-1'lik sonuçla 2 puan bırakan İspanyol devi, şampiyonluk yolunda ağır bir yara daha aldı. Bu sonuçla Madrid'in galibiyet hasreti 3 maça çıkarken, bu karşılaşmalarda Arda Güler'in süre almaması İspanya'da gündem oldu.

ARDA 3 MAÇTIR 1 DAKİKA BİLE OYNAMIYOR

Osasuna karşılaşmasına yedek kulübesinde başlayan ve yine süre alamayan Arda Güler, böylece son 3 lig maçında süre alamamış oldu. Milli futbolcu LaLiga'da son kez Valladolid maçında 17 dakika sahada kalmıştı.

YAYINA YANSIYAN GÖRÜNTÜSÜ GÜNDEM OLDU

Öte yandan Arda'nın Osasuna maçında yayına yansıyan görüntüsü İspanya'da gündem oldu. Uzun süre saha kenarında ısınan milli yıldızın oyuna alınmayacağını öğrendikten sonra yaşadığı hayal kırıklığı ve kulübeye döndüğü anlar sosyal medyada viral oldu. İspanyol taraftarlar, Ancelotti'yi eleştiren ve genç yeteneğe destek oldukları paylaşımlar yaptılar.

İşte o anlar;

Ancelotti açıklamak zorunda kaldı: Arda Güler'in bu görüntüsü İspanya'yı karıştırdıGÖRÜNTÜ: S SPORT

Ancelotti açıklamak zorunda kaldı: Arda Güler'in bu görüntüsü İspanya'yı karıştırdıGÖRÜNTÜ: S SPORT

Ancelotti açıklamak zorunda kaldı: Arda Güler'in bu görüntüsü İspanya'yı karıştırdıGÖRÜNTÜ: S SPORT

Ancelotti açıklamak zorunda kaldı: Arda Güler'in bu görüntüsü İspanya'yı karıştırdıGÖRÜNTÜ: S SPORT

ANCELOTTI'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Osasuna maçında sadece 1 oyuncu değişikliği yapan Ancelotti, bu konu ve Arda Güler ile Endrick'in neden süre alamadığıyla ilgili soruya "Maçın dinamiklerini değiştirmek istemedim" yanıtını verdi.

İspanyol kaynaklı bazı sitelerde ise Arda Güler ve Endrick'in daha fazla süreyi hak ettiği ve Ancelotti'nin kararlarının taraftarlar arasında ciddi şekilde tartışma yarattığı ifade edildi.

Ancelotti açıklamak zorunda kaldı: Arda Güler'in bu görüntüsü İspanya'yı karıştırdı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Arda Güler'in bu görüntüsü İspanya'yı karıştırdı
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKadir serhat:

bi haber veriyorsun en sona kadar okutuyorsun başa koysana yazıyı arda çok oynuyor sanki yedekte olması bile şans onun için

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