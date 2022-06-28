Analig'in zirvesinde Erzurum

ANALİG'de yarışan Yıldız patenciler Erzurum'da buz pistine çıktı. Anadolu Yıldızlar Ligi Buz Pateni Türkiye Şampiyonası'nda kürsünün ilk basamağına Erzurum çıktı. Dadaş sporcular ANALİG'e damga vurdu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Erzurum'da düzenlenen ve Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından desteklenen ANALİG Buz Pateni Türkiye Şampiyonası 2 Binlik Buz Pateni Salonu'nda yapıldı.

Palandöken İlçesindeki 2 Binlik Buz Pateni Salonu'nda yapılan ve 2 gün süren ANALİG'e Erzurum, Kocaeli, Samsun, Ardahan ve Ankara'dan toplam 100'e yakın sporcu katıldı.

Kıyasıya yarıştılar

İki binlik buz pateni salonunda yapılan ve iki gün süren ANALİG Buz Pateni Türkiye Şampiyonasında geleceğin yıldızları kıyasıya yarıştılar.

Şampiyonaya Erzurum damga vurdu. Erzurum Türkiye şampiyonu olarak kürsünün en üst basamağında kendisine yer bulurken, Kocaeli 2. Sırada yer aldı. Samsun üçüncü olurken, Ardahan 4., Ankara ise 5. oldu. Nefes kesen yarışlar sonucunda derecele giren iller ve sporcular ödüllendirildi.

Kupa ve madalyalar verildi

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Spor Hizmetleri Müdürü Ahmet Çelebi, Şube Müdürü Hakan Kaya, Palandöken İlçe Müdürü Murat Tanas, Türkiye Buz Pateni Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri Köksal Kaçmaz, Özcan Işık, Palkar Spor Kulübü Başkanı Arif Karadağ, Nenehatun Spor Kulübü Başkanı Zekeriye Deniz, Öz Gençlik Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Öz, ER-GÜR-DER Başkanı Doç. Dr. İzzet Uçan ile diğer davetliler de ANALİG yarışlarını izledi.

Müsabakaların bitimi ile birlikte sporculara kupa ve madalyaları verildi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, ANALİG Buz Pateni Türkiye şampiyonasının çekişmeli geçen yarışlara sahne olduğunu belirterek, dereceye giren sporcuları ve antrenörlerini tebrik etti. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Spor