Anadolu Sigorta Marmaris Ultra Trail'de Rekor Katılım ve Nefes Kesen Mücadele

MARMARİS ULTRA TRAIL İKİNCİ YILINDA SPORCULARLA BULUŞTU: 15 ÜLKEDEN 1226 KOŞUCU PARKURLARA AKIN ETTİ

Türkiye'nin en dikkat çekici doğa sporları organizasyonlarından biri olan Anadolu Sigorta Marmaris Ultra Trail, ikinci yılında sporcuları bir kez daha doğanın kalbine taşıdı. "Maviden Yeşile Bir Yolculuk" temasıyla koşulan etkinlik, 15 ülkeden 1226 sporcuyu ağırlayarak Marmaris'in eşsiz rotalarında nefes kesici bir yarış deneyimi sundu. 100K'dan 5K'ya uzanan altı farklı parkurda kıyasıya mücadele eden sporcuların derece heyecanı, düzenlenen ödül töreniyle taçlandı.

MARMARİS'TEN MAVİDEN YEŞİLE UZANAN BÜYÜLEYİCİ PARKURLARDA KIYASIYA MÜCADELE

Anadolu Sigorta'nın 100. yılına özel hazırlanan 100K parkuru, Gökova Körfezi'nden Datça Yarımadası'na uzanan rotasıyla büyük beğeni topladı. Sporcular; Altın Sivri, Balan Dağı, Radar Kavşağı gibi zorlu etaplardan geçerken Marmaris'in masmavi kıyılarıyla yemyeşil ormanlarını bir arada yaşadı.

Parkur rekorlarının kırıldığı organizasyonda 30K'da Üzeyir Söylemez ve 16K'da Mustafa Çınar, etap tarihinin en hızlı derecelerine imza attı.

Ayrıca her seviyeden koşucu için hazırlanan 70K, 48K, 30K, 16K ve 5K etapları yüksek katılım aldı.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU: 100K'DA ŞAMPİYONLAR BELLİ OLDU

Büyük heyecana sahne olan yarışlarda dereceye giren sporcular, Marmaris Kent Meydanı'nda düzenlenen törenle ödüllerine kavuştu.

100K erkeklerde Mehmet Soytürk, kadınlarda ise Doğa Canik birinciliğe ulaştı.

Törene; Muğla Vali Yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu, Marmaris Belediye Başkan Yardımcıları, Anadolu Sigorta yöneticileri ve çok sayıda kurum temsilcisi katıldı.

Mint Organizasyon Kurucusu Engin Çetinay, parkurların Karya Yolu'na dahil edilmesinin kendileri için büyük onur olduğunu belirterek, "Üzerimizde ciddi bir sorumluluk var, Marmaris Ultra Trail'in üzerine koyarak devam ediyoruz. Seneye yarışı Nisan ayında yapacağız, Marmaris'e yeniden enerji katacağız" dedi.

SPORCULAR DOĞAYLA BULUŞTU, TOHUMLAR TOPRAKLA KAVUŞTU

Marmaris Ultra Trail yalnızca bir yarış değil, aynı zamanda güçlü bir çevre farkındalığı projesine dönüştü. Sporcular yarışırken, ormanlık bölgelerde tohum topları bırakarak gelecek nesiller için doğaya katkı sundu.

Etkinlik kapsamındaki Çocuk Koşusu ise renkli görüntülere sahne oldu; minik sporcular Marmaris'in doğal güzelliklerinde eğlenceli bir deneyim yaşadı.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Bu organizasyon Marmaris'in doğasını ve güzelliğini dünyaya tanıtıyor" ifadelerini kullandı.

Katılımcılar arasında yer alan sporcular ise etkinlik hakkında şu yorumları yaptı:

Nagihan İzbul Korkut: "Doğası harika ama çok zorlu bir parkurdu."

Mustafa Yaldız: "Bu yarışın bir parçası olmaktan gurur duyuyorum."