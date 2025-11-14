Anadolu Sigorta Marmaris Ultra Trail Başlıyor

ANADOLU Sigorta Marmaris Ultra Trail, ikinci senesinde yenilenen parkurlarıyla start alacak. "Maviden Yeşile Bir Yolculuk" temasıyla koşulacak yarış, Gökova Körfezi'nden Datça Yarımadası'na uzanan rotalarıyla deniz, orman ve dağ manzaralarını bir araya getirecek.

Mint Organizasyon tarafından geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen ve büyük ilgi gören Anadolu Sigorta Marmaris Ultra Trail, bu sene yenilenen parkurlarıyla sporculara daha kapsamlı bir deneyim sunacak. Anadolu Sigorta'nın 100'üncü yılına özel hazırlanan 100K parkuru, zorlu etapları ve doğal güzellikleriyle öne çıkarken; 70K 48K, 30K, 16K ve 5K etapları da her seviyeden koşucuya katılım olanağı sunacak. Bu yılın en uzun rotası olan 100K parkuru, Anadolu Sigorta'nın "Ormanın Gözleri" sosyal sorumluluk projesi kapsamında kurulan Palamuttepe Yangın Gözetleme Kulesi'nden geçerek, orman yangınlarına dikkat çekmeyi amaçlıyor.

ENGİN ÇETİNAY: ÜZERİMİZDE CİDDİ BİR SORUMLULUK VAR

Mint Organizasyon Kurucusu Engin Çetinay, yarın başlayacak Anadolu Sigorta Marmaris Ultra Trail öncesi heyecanlı olduklarını belirterek, "Heyecanlıyız, Anadolu Sigorta Marmaris Ultra Trail'in üzerine koyarak devam ediyoruz. Üzerimizde ciddi bir sorumluluk var. Biliyorsunuz Anadolu Sigorta'nın bu sene 100'üncü yılı. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu böyle nadide bir kurum ile iş birliği yaptığımız için çok mutluyuz. 100'üncü yılında 100K parkuru ile biz de stratejik ortalık yapıyoruz. Bunun da heyecanı yüksek. Karya Yolu'ndan 100K'yı geçiriyoruz. Son 2-3 senedir kapalı olan parkur bizim vesilemiz ile açılacak" dedi.

Kayıtların devam ettiğini dile getiren Engin Çetinay, "Şu anda 1261 kişiye ulaştık ve ülke sayımız da 16 oldu. Marmaris zaten dünyanın incisi. Burada Muğla Valiliği, Marmaris Kaymakamlığı, Marmaris Belediyesi, Marmaris Ticaret Odası'nın da ciddi anlamda alternatif üretime, kültür yollarına, spor turizmine katkısı var. Biz de böyle bir oluşumun içinde yer aldığımızdan dolayı mutluyuz" diye konuştu.

İLKER KÖKLÜK: BU SENE ÇOK GÜZEL BİR HAVADA DAHA GÜZEL BİR KATILIM İLE BİRLİKTEYİZ

Anadolu Sigorta Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Müdürü İlker Köklük, "Anadolu Sigorta olarak 100'üncü yılımızı yaşıyoruz. Atatürk'ün imzası ile 100 yıl önce kurulmuş bir şirket olarak adını aldığımız topraklardan Anadolu'dan besleniyoruz. Oraya olan borcumuzu da hem sürdürülebilir yaşam, hem de sağlıklı yaşam çerçevesinde maratonlar gibi birçok organizasyona destek olarak karşılamaya çalışıyoruz. Marmaris'in bu sene 2'nci yılı. Geçtiğimiz sene yağmurlu ve fırtınalı bir havada çadırların uçtuğu bir etkinlik olmuştu. Bu sene ise çok güzel bir havada daha güzel bir katılım ile birlikteyiz. 100'üncü yılımız olması nedeniyle bu sene 100K parkuru ekledik. Dolayısıyla yarışçılar bir hayli zorlanacaklar. Bir etkinliğimiz ise tohum atmak olacak. Orman Genel Müdürlüğü ile birlikte yürüttüğümüz Ormanın Gözleri projemiz var. Bu kapsamda Türkiye'nin bir çok yerinde 2007 yılından bu yana Orman Genel Müdürlüğü'nün başlattığı dijitalleşme projesine destek oluyor ve dijital gözetleme kuleleri kuruyoruz. Kameralı gözetleme kuleleri ile orman yangınlarını önlemeye çalışıyoruz. Bunun farkındalık çalışmaları çerçevesinde Marmaris Ultra Trail ile birleştirerek tohum atma etkinliği gerçekleştiriyoruz. Orman Genel Müdürlüğü ekipleri gelerek alanı hazırladılar. Koşucuların geçeceği alanda çukurlar açıldı. Tohumlarımızı bugün ve yarın dağıtacağız. Bir sonraki sene bugün attığımız o tohumların yeşereceği fidanların kenarlarında koşacağız. Bu akşam ise 18: 30'da Ormanın Gözleri projemizin 4'üncü belgeseli alandaki led ekranda yayınlanacak" şeklinde konuştu.