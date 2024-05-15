Ampute Milli Futbol Takımı, Çorum'da genç sporculara başarılarını anlattı

Ampute Milli Futbol Takımı'nın teknik heyeti ve oyuncular, Çorum Belediyesince düzenlenen "Başarı Engel Tanımaz" konulu konferansta kentteki genç sporculara elde ettikleri başarılar hakkında bilgi verdi.

Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü İsmail Temiz, Çorum Belediyesi Turgut Özal Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansta yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, dünyada 1950'li yıllarda başlayan ampute futbola 2003 yılında katıldığını ve 2007 yılından itibaren başarılar elde etmeye başladığını söyledi.

Mayına basması sonucu sol diz altından ayağını kaybetmesinden sonra birlikte tedavi gördüğü arkadaşıyla bir internet sitesinde Amerikan ampute futbolunu öğrendiklerini belirten Temiz, dönemin Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Haluk Ulusoy'un teknik direktör Fahir Genç öncülüğünde milli takımlar düzeyinde çalışmalara başladığını kaydetti.

2005 Dünya Şampiyonası'na iyi başlamadıklarını ancak 2 yıl iyi çalışarak 2007'deki şampiyonada uzatmalarda Brezilya'yı 1-0 yenerek dünya üçüncülüğü elde ettiklerini anlatan Temiz, o dönemde dünya sahnesine çıkmayı başardıklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde verdiği destekle Türkiye'de ampute futbolda Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig'in kurulduğunu aktaran Temiz, "Dünyanın en iyi kulüpleri de Türkiye'dedir. Bugün Real Madrid'i, Barcelona'yı, Manchester United'ı izliyorsunuz. İşte o ayarda kulüpler Türkiye'de. Dört kez Şampiyonlar Ligi Şampiyonası düzenlendi. Dördünde de şampiyon Türkiye'den. Bir tanesi Etimesgut, bir tanesi Ortopedi, iki defa da Şahinbey Belediye şampiyon oldu." diye konuştu.

Temiz, "Türkiye ve Türk insanı gerçekten iyi örgütlenip iyi işler yaparsa, temeli iyi atarsa çabucak başarıya ulaşabiliyoruz. Bugünkü profesyonel anlamda futbolun da eksikliklerini bizim hocalarımız görerek bizi ona göre yönlendirdi ve geldiğimiz noktada ben hem sporcu olarak hem de teknik direktör olarak bu başarıyı tattım. İnşallah bundan sonra biz bu çalışmaları düzgünce yaparak Türkiye'de sporun olması gerektiği yere taşınması adına daha iyi işler yaparız diye düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

Ampute Milli Futbol Takımı'nın yardımcı antrenörü Umut Can Günay da hayatında en mutlu olduğu anın, milli formayla maça çıktığı an olduğunu söyledi.

Geçirdiği kazadan sonra doktorunun "Sen bundan sonra bir kalem bile tutabilirsen hayatının en büyük başarısını elde etmiş olursun" dediğini anlatan Günay, uzun süren tedavi sürecinin ardından ampute futbolla hayata döndüğünü kaydetti.

Atletik performans antrenörü Coşkun Peker ise yaklaşık bir yıl önce takıma dahil olduğunu, takımın büyük özveriyle çalıştığını ve başarılı olduğunu ifade etti.

Milli futbolculardan Erdi Arslan, başarıya ulaşmak için çok çalıştıklarına dikkati çekerek, "Zirveye çıkmak kolaydır, zirvede kalmak zordur. Bunun zorluğunu yaşıyoruz ama bu zirveyi bırakmamak için de çok çalışıyoruz. Bu bayrağa hizmet etmekten gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Şeyhmuz Erdinç ise engelli bireylerin neler başarabileceğini dünyaya birçok kez gösterdiklerini, üçüncü kez Avrupa şampiyonu olmak istediklerini vurguladı.

Emin Tiryaki de ampute futbolunun zirvesinde yer aldıklarını, Fransa'da 1-8 Haziran'da düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası'na en iyi şekilde hazırlandıklarını ifade etti.

Barış Telli ise zor bir süreçten geçerek başarıya ulaştıklarını belirterek, kendisini dinleyenlere hayallerinden vazgeçmemelerini, pes etmemelerini tavsiye etti.

Çorum Belediye Başkanı İsmail Yağbat, Ampute Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'nda ilk maçını İsrail'e karşı oynayacağını belirterek, başarı dileklerini iletti.

Yağbat, İsrail maçında milli takıma destek olmak amacıyla Kadeş Barış Meydanı'na dev ekran kurarak, Çorum halkıyla karşılaşmayı izleyeceklerini kaydetti.

Konferansın sonunda milli takımın teknik heyeti ve oyuncular, dinleyicilerin sorularını yanıtladı.