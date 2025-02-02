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Alvaro Morata, Galatasaray için İstanbul'a geldi

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Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı İspanyol forvet Alvaro Morata, eşi Alice Campello ile birlikte saat 14.40 sularında İstanbul'a geldi. Çok sayıda sarı-kırmızılı taraftar tarafından karşılanan İspanyol forvet, sağlık kontrollerinin ardından 1.5 yıllık sözleşmeye imza atacak.

Galatasaray'ın görüşmelere başlandığını KAP'A bildirdiği 32 yaşındaki İspanyol golcü Alvaro Morata'ya kavuştu.

İSTANBUL'A GELDİ

Alvaro Morata ve eşi Alice Campello'yu taşıyan saat 14.40 sularında İstanbul'a indi. Morata'yı havalimanında çok sayıda taraftar karşıladı. İspanyol futbolcu için cumartesi akşamı uçuş planlandı ancak bu uçuş hava şartları nedeniyle bugüne ertelenmişti.

Alvaro Morata, Galatasaray için İstanbul'a geldi

TARAFTARLARA ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ

İspanyol golcüyü, havaalanın çok sayıda sarı-kırmızılı taraftar karşıladı. Bu sevgiye karşılık Alvaro Morata, Galatasaraylı taraftarlara 3'lü çektirdi.

Alvaro Morata, Galatasaray için İstanbul'a geldi

İLK SÖZLERİ: SADECE GALATASARAY OLABİLİRDİ

Alvaro Morata, havalimanında açıklamalarda bulundu. Morata, "Çok mutluyum. Buraya gelmem için çok büyük çabalar harcandı. Başkana, Abdullah Bey'e ve Gardi'ye teşekkür ederim. Çok zor bir transfer sürecini bitirdikleri için. Buraya geldiğim için gurur duyuyorum. Türkiye'ye gelmemin tek nedeni Galatasaray olabilirdi zaten. O yüzden buradayım. Formayı giyip taraftara gururlu anlar yaşatmak için sabırsızlanıyorum. Her şeyimi vermek için geldim buraya. Çok mutluyum" dedi.

Alvaro Morata, Galatasaray için İstanbul'a geldi

"TARAFTARLARIMIZIN KARŞISINDA OYNAMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

İspanyol golcü, "Daha önce de İstanbul'a gelip stadyumumuzda oynama fırsatım olmuştu. Taraftarımızın nasıl olduğunun bilincindeyim. Buraya gelmeden bana sevgilerini gösterdiler. Sabırsızlanıyorum onların karşısında oynamak ve onlara başarılar yaşatmak için" diye konuştu.

1.5 YILLIK ANLAŞMA

Sarı-kırmızılılar, Milan ve İspanyol futbolcu ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı. 32 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'a maliyeti de belli oldu. Haluk Yürekli'nin haberine göre, Galatasaray, Alvaro Morata'ya sezon sonuna kadar 4 milyon euro ödeyecek. İspanyol futbolcuya gelecek sezon ise 8 milyon euro maaş verilecek.

MILAN'A ÖDENECEK RAKAM

Galatasaray, Milan'a ise toplamda 6 milyon euro'luk bir kiralama bedeli ödeyecek. Sarı-kırmızılılar, İtalyan ekibine bu sezon için 2 milyon euro, gelecek sezon için 4 milyon euro verecek.

BU SEZON PERFORMANSI

Bu sezonun başında 13 milyon euroya Milan'a transfer olan 32 yaşındaki İspanyol golcü oyuncu 25 maça çıktı, 6 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Alvaro Morata, Galatasaray için İstanbul'a geldi
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMelike Taştan:

Kaliteli orta açabilecek kanat ve bek yokken ne diye aldınız bunu cahil yönetim!!!

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Haber YorumlarıSahi:

Inşallah yanıltır ama boş transfer

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