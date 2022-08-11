Altay, sezona galibiyetle başlamak istiyor

Altay, yarın Spor Toto 1. Lig'in ilk haftasında konuk edeceği Samsunspor'u mağlup ederek lige galibiyetle başlamak istiyor.

Spor Toto 1. Lig, yarın oynanacak Altay - Yılport Samsunspor karşılaşmasıyla başlıyor. Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 21.00'da başlayacak.

Geçtiğimiz sezon yaşadığı mali sıkıntılarla beraber Süper Lig'den düşen Altay, 1 dönemlik transfer cezası almıştı. Futbolcu transferi yapamayan siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezon sözleşmesi biten oyuncularına yönelmişti. Sezona altyapı futbolcularıyla hazırlanmaya başlayan ve küme düşme adayı olarak gösterilmeye başlayan İzmir temsilcisi, İbrahim Öztürk, Ozan Evrim Özenç, Özgür Özkaya, Tolga Ünlü, Ceyhun Gülselam, Deniz Kadah, Zeki Yıldırım ve Marco Paixao'yu yeniden kadrosuna kazandırarak ligdeki iddiasını güçlendirdi. Altay, tecrübeli oyuncularının yanı sıra altyapısından yetişen yetenekli genç futbolcularıyla da ligde iyi bir mücadele vermeyi hedefliyor. Siyah-beyazlılar, ligin açılış maçında yarın sahasında oynayacağı Samsunspor karşılaşmasında galibiyet alarak sezona hem galibiyetle hem de moralli başlamak istiyor.

Maç öncesinde Altay'da sakat futbolcu bulunmuyor. - İZMİR