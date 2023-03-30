Altay'ın açıklamaları ezeli rakiplere mizah konusu oldu! F.Bahçeliler bile yazılanlara hak verdi

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbiden önce Sarı-Lacivertiler'in kaptanı Altay Bayındır, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

"MAÇI OYNARIM, YAZARIM"

Her maçın kendileri için final olduğunu belirten Altay, derbinin enerjisinin farklı olduğunu söyledi. Genç kaptan, "Kendime göre hazırlıklarım oluyor. Sürekli maçı oynarım neler olabilir diye. Sadece maçlardan önce maçı oynarım, düşünürüm. Hatta bazen maçı yazarım, olabilecek şeyleri. Evde de kalın bir dosyam var bütün maçların tarihlerinin yer aldığı. Zaten rakip takımın sistemiyle alakalı hep izliyoruz neler yaptıklarını sistemlerini, benim bu tarz hazırlıklarım var" açıklamasını yaptı. Altay'ın bu sözleri ezeli rakiplere mizah konusu oldu. Galatasaray taraftarı, Icardi'nin attığı golü bu açıklamanın altına ekledi. Sosyal medyada birbirinden esprili paylaşımlar yapıldı.

İşte o paylaşımlardan bazıları: