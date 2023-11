Altay Başkanı Murat Pervane, Hakemleri ve MHK'yı Sert Bir Dille Eleştirdi

Altay Başkanı Murat Pervane, 3-0 mağlup oldukları Çorum FK maçının ardından karşılaşmanın hakem kadrosunu, Türkiye Futbol Federasyonu'nu ve Merkez Hakem Kurulu'nu (MHK) sert bir dille eleştirdi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay, hafta sonu deplasmanda karşılaştığı Çorum FK'ya 3-0 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte ligin son sırasından kurtulamayan siyah-beyazlılar, böylece haftayı 5 puanla tamamlamış oldu. Altay Başkanı Murat Pervane de karşılaşmanın hakem kadrosunu, Türkiye Futbol Federasyonu'nu ve Merkez Hakem Kurulu'nu (MHK) sert bir dille eleştirirken, karşılaşmaya da gölge düşürüldüğünü söyledi.

Başkan Pervane'nin yaptığı yazılı açıklama ise şöyle:

"Müsabakanın başlarında oyuncumuz Salih Sarıkaya rakibiyle ikili mücadeledeyken faul bile olmayan pozisyona faul kararı ve oyuncumuza sarı kart verilerek oyuncumuz 75 dakika oyundan atılma riskiyle oynamak zorunda bırakılarak mücadele gücü düşürülmüştür.

Karşılaşma 0-0 eşitlikle devam ederken yine mücadeleyi stadyumdan ve televizyon ekranları başından izleyenlerin vicdanlarına sığmayan bir hakem kararı verilmiştir. Futbolcumuz Eren Erdoğan rakip takım kalecisiyle karşı karşıya kaldığı esnada pozisyonu gole çevirip takımımızı öne geçirecekken rakip oyuncunun arkadan yaptığı faul ile yere düşürülmüştür. Pozisyon sonunda penaltı ve kırmızı kart kararı verilmesi gerekirken müsabakanın hakemi tarafından oyun devam ettirilmiştir.

Ayrıca futbolcumuz Onur Efe ceza sahasına girdiği anda rakibin darbesiyle yerde kalmış ve maçın hakemi penaltı yerine yine devam kararı vermiştir.

Futbolcumuz Özgür Özkaya rakibin direk tabanıyla yaptığı eylemle yaralanmış fakat müsabakanın hakemi direkt kırmızı kart göstermesi gerekirken yine kuralın gereğini uygulamamıştır.

Altay takımı puan cetvelindeki sıralamadan ve puan toplamından bağımsız olarak her zaman her müsabakaya kazanmak için çıkmaktadır ve her zaman kazanmak için çıkacaktır.

Ancak; sezon başından günümüze dek birçok müsabakada hakemlerin takdir haklarının neredeyse tamamını rakiplerimiz lehine kullanmalarının bir sebebi var mı? Bilemiyorum.

Bir çok müsabakada ve Çorum FK müsabakasının hemen başında gösterilen basit ve ağır sarı kartlarla takımımın mücadele gücü düşürülürken, müsabakaların kırılma anlarında rakiplerimize gösterilmesi gereken sarı ve kırmızı kartlar gösterilmeyerek sürekli puan yada puanlar almamız zorlaştırılmaktadır.

Altay kulübünün var olma mücadelesi verdiği şu günlerde müsabakalarda bu kadar fazla bariz hata yapılmasını anlayamıyorum.

O zaman sorumluluğum gereği yetkililere ve sorumlulara soruyorum. VAR protokolü var mı? Yok mu? TFF'nin yetkili kurulları ve MHK var mı? Yok mu? Adil oyun var mı? yok mu?

Tüm yetkili ve sorumluları göreve davet ediyor müsabakaların adil yönetilmesinin sağlamalarını ivedi olarak talep ediyorum. Benzer mağduriyetlerin, Altay özelinde tekrar yaşanmaması için konunun Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Merkez Hakem Kurulu (MHK) nezdinde takipçisi olacağımı beyan ediyorum.

Hiç kimse ya da hiçbir kurum Altay için peşin hükümde bulunarak hareket edemez ve etmeyecektir. Buna izin vermem." - İZMİR